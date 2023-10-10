Свадьба Ковтуна и Левановой, покупка Трусовой и работа Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Максим Ковтун и Евгения Леванова стали мужем и женой. Пара отпраздновала свадьбу в Барвихе. Александра Трусова решила сделать себе подарок без повода и купила Gelandewagen, а фанаты Камилы Валиевой запустили ролик в её поддержку на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Дмитрий Алиев рассказал, почему не решается завершить карьеру, а Мария Талалайкина неосмотрительно сравнила себя со смертельно больным человеком. Между тем Татьяна Тарасова объяснила, почему выдающиеся фигуристы редко становятся великими тренерами и зачем осваивала в своё время профессию массажиста. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Свадьба Ковтуна и Левановой

Осень — пора свадеб, в том числе в мире спорта. И одним из ярчайших событий этого года стало бракосочетание четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна и пятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Левановой.

Молодые люди встречались с 2018 года, но решили сочетать себя узами брака только сейчас, хотя предложение возлюбленной Максим сделал ещё летом 2021-го. Но с тех пор торжество откладывалось по ряду причин, в том числе спортивного характера.

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«Почему у нас свадьбы до сих пор не было? У нас же в планах была Олимпиада и вот это вот всё-всё-всё. Это тогда мы строили планы, что сделаю предложение, а позже будет свадьба после Олимпиады в Париже. Я решил строить дом маме — естественно, туда тратится много сил. Ещё какие-то крупные покупки были (вроде машины)», — поведал Ковтун в влоге Левановой на YouTube.

Но затем стало ясно, что Игр-2024 для Евгении не будет, и она завершила карьеру, приблизив тем самым и дату свадьбы. Интересно, что сначала спортсмены хотели сыграть её только вдвоём на Сейшелах, но впоследствии отказались от этой идеи ради празднования с родными и друзьями. В течение полугода ребята тщательно готовили мероприятие, подбирая дизайн, музыку и наряды.

День Х наступил 4 октября, а торжественная церемония состоялась в Барвихе. Невеста выбрала белое облегающее платье с разрезом, длинными рукавами и открытыми плечами, а вместо фаты надела вуалетку. Жених был в классическом чёрном костюме. Из Дворца бракосочетаний Максим, как и полагается, вынес невесту на руках.

А шикарная вечеринка состоялась уже на следующий день. Тут уже настало время для длинной фаты и воздушного летящего платья со шлейфом. А для первого танца с мужем Евгения вновь переоделась — на этот раз в сверкающий наряд.

Среди гостей вечера были Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Никита и Дарья Нагорные, Дмитрий Соловьёв и Анна Сидорова, Даниил Глейхенгауз с Ольгой Паутовой, Владимир Морозов и Мария Касумова, а также Татьяна Навка и Ирина Винер.

Любовь к делу Алиева

Пока фигуристы и гимнасты праздновали женитьбу Ковтуна и Левановой, в Санкт-Петербурге прошёл «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», где в мужском одиночном катании победил Дмитрий Алиев. После выступления он тоже говорил о любви, рассказывая о мотивации к продолжению карьеры без возможности выступать на мировой арене.

«Я продолжаю кататься, несмотря на санкции, чтобы радовать российскую публику. Да, у меня большой опыт международных стартов, есть титулы. Но я хочу продолжать кайфовать от того, что делаю. Можно сейчас закончить с фигурным катанием. Но я пока не нашёл дело, которым смог бы заниматься с такой же любовью и отдачей, как здесь», — приводит слова чемпиона Европы 2020 года «Матч ТВ».

Любовью к родине и своему народу фигурист объяснил и выбор музыкального сопровождения для своей короткой программы. В этом сезоне Дмитрий катается под песню «А река течёт» группы «Любэ».

«Кому-то нравится программа, кому-то нет. В этом и состоит жизнь. Кто-то пишет, что это не про фигурное катание. Возможно, что те, кто не чувствует программу, пишут так, потому что не переживали этой теплоты, душевности, домашней атмосферы в детстве, может, кто-то из сложной семьи. Нормально, что кому-то не нравится. Мне хочется передать эту любовь. А многие подходили и говорили, что хорошо бы действительно сейчас к бабушке на оладушки!» — заявил Алиев.

Дмитрий Алиев

РИА Новости

© Александр Вильф

Неудачное сравнение Талалайкиной

Мария Талалайкина потрясла высказыванием о своей карьере, которое многим показалось неуместным. 21-летняя фигуристка сравнила себя с человеком, который страдает неизлечимым заболеванием и считает оставшиеся дни жизни.

«Лично я катаюсь не особо для баллов, а просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет. Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы. Если я упала, они мне поставят минус, если я не докрутила один оборот — третий уровень, все честно», — цитирует Талалайкину Sport24.

Мария Талалайкина

РИА Новости

© Владимир Песня

Как известно, в 2021 году Талалайкина уезжала в Италию, где хотела закрепиться в сборной, однако у неё это не получилось. После начала СВО у неё возникли проблемы с получением вида на жительство, а срок действия шенгенской визы истёк. Местная федерация фигурного катания пыталась помочь в решении вопроса, но впоследствии признала, что сделать ничего нельзя: решение принято на уровне правительства. Мария вернулась в Россию и попыталась вновь получить «шенген», но и с этим возникли проблемы. Поискав другие варианты, фигуристка приняла решение остаться дома и вернулась к прежнему тренеру Евгению Рукавицыну. Спортсменка призналась, что завершить карьеру пока не готова.

«С мотивацией проблемы, но я понимаю, что ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, а когда выходишь на старт и видишь результат — это круто. Но что дальше? Поэтому я не прыгаю четверные. Пробовали в конце сезона сальхов, но это смешно. Невозможно, правда невозможно. Это нормально, в 21 учить что-то новое реально сложно, но почему бы не кататься, делать то, что ты хочешь, пока можешь? В 30 лет я не смогу кататься, а сейчас, в 21, пока что могу. Подумала, что пока стоит. В 30 я смогу стать тренером, а вернуться назад не смогу», — заявила Мария.

Шикарное авто для Трусовой

Александра Трусова осталась в восторге от выступления в шоу Евгения Плющенко Magic on Ice в Китае. Поклонники завалили Русскую Ракету цветами и подарками, а сама она по-новому раскрылась в постановке под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

«Это были незабываемые три дня! Я очень рада, что вновь откатала олимпийскую «Круэллу» в Пекине и что представила новый показательный номер. Спасибо большое Никите Михайлову за постановку этой программы! Не все сюрпризы удалось показать в этом номере из-за ограничений в Китае! Ждите ещё кое-что интересное», — написала вице-чемпионка пекинской Олимпиады в своём Telegram-канале.

А по возвращении из Китая фигуристка порадовала себя шикарным подарком: премиальным внедорожником Gelandewagen. Стоимость такого автомобиля варьируется от 20 млн до 30 млн рублей.

«Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!» — восхитилась спортсменка, демонстрируя на видео внутреннюю отделку своего нового «железного коня».

На аналогичной модели ездит олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. Именно на этой машине она недавно нарушила правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, да ещё и снимая всё это на видео. Остаётся надеяться, что Трусова, получившая водительское удостоверение в августе прошлого года, будет более дисциплинированным водителем.

Тренерский подход Тарасовой

Татьяна Тарасова побывала в гостях у Максима Транькова в подкасте «Произвольная программа» и рассказала об особенностях тренерской работы. В частности, прославленный специалист объяснила, почему самые титулованные фигуристы редко становятся успешными наставниками.

«К концу путешествия каждый спортсмен понимает, что тренерская доля очень тяжёлая. Сначала-то не очень все понимают. А к концу видят, понимают, что тяжёлая. И не каждому — уже замученному — спортсмену хочется идти и мучить другого. И заставлять, и учить, и из-за этого не спать самому, и из-за этого жизнь отдавать, потому что вот только что жизнь отдавали за себя. Невозможно, это невозможно», — подчеркнула Тарасова.

Сама Татьяна Анатольевна — яркий пример самоотверженности тренера, который отдавал всю себя своим ученикам. Нередко они говорят, что Тарасова была для них больше чем наставником — почти членом семьи. И она сама согласна с этой оценкой.

«Мама, папа, бабушка — всё вместе. Делала всё, что надо, для того чтобы шёл процесс. Надо ноги гладить — буду гладить. Надо час — буду час. Надо научиться массировать как следует — научусь, буду массировать, когда массажиста нет каждый день. Потому что массажиста надо было заслужить, естественно, чтобы к тебе в группу дали… Я массировала всех своих. А куда деваться? Денег нет, чтобы идти кого-то просить. И потом, кого-то — не годится, а ты знаешь, что нужно отмассировать, что нужно в порядок привести. Для своих, делать своё дело», — рассказала тренер.

Фигурист Алексей Ягудин и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Посвящение Валиевой в Нью-Йорке

Ролик в поддержку Камилы Валиевой, которой через месяц предстоит принять участие в продолжении слушаний её дела о возможном нарушении антидопинговых правил, разместили на больших экранах площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Организаторами акции стали три поклонницы российской фигуристки из её официального фан-клуба в Китае. Также они сами полностью оплатили аренду.

В видеоподборку вошли самые яркие моменты карьеры спортсменки.

«Мы видим Камилу на разных этапах её карьеры и вспоминаем те эмоции, ту радость, которую она нам дарит с каждым своим прокатом. Это поистине манифест любви к Камиле, к её таланту, красоте, силе и стойкости!» — написали в группе поддержки фигуристки.

Между тем Татьяна Тарасова назвала Валиеву лучшей фигуристкой страны на данный момент. По мнению прославленного тренера, конкуренцию 17-летней спортсменке может составить разве что её подруга по тренировочной группе Аделия Петросян.

«У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа с двумя четверными прыжками. Думаю, её можно назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Камила Валиева

РИА Новости

© Александр Вильф

Шок-контент Сяо Хим Фа

Француз Адам Сяо Хим Фа слегка шокировал публику, исполнив сальто назад прямо во время турнира «Шанхай Трофи». Этот элемент запрещён Международным союзом конькобежцев с 1976 года из-за его повышенной травмоопасности. Лишь один человек в истории успел исполнить прыжок вокруг горизонтальной оси в рамках правил — американец Терри Кубичка на чемпионате мира 1975.

Но, несмотря на запрет, некоторые фигуристы всё же решались на демонстрацию элемента на соревнованиях. Одной из таких была пятикратная чемпионка Европы Сурия Бонали — тоже, кстати, француженка — которая исполнила сальто на Олимпиаде-1998. После короткой программы она шла шестой, и в самом начале произвольной упала с каскада. После этого, понимая, что шансов на медаль нет, исполнила сальто на радость публике и заняла итоговое 10-е место.

Несмотря на высокую опасность получить травмы, некоторые фигуристы исполняют запрещённый прыжок во время показательных выступлений, так как зрителям нравится его эффектность. Такие постановки были у Нейтана Чена, Кигана Мессинга и Хавьера Фернандеса.

Сяо Хим Фа, к слову, за свою дерзость получил наказание в 2 балла, что не помешало ему уверенно выиграть турнир в Китае. Ближайшего преследователя он обошёл на 27,94 балла.