Тарасова назвала Петросян главной конкуренткой Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что главной конкуренткой Камилы Валиевой будет Аделия Петросян.

«Валиева сейчас — лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У неё очень сложная, техничная, очень хорошая программа. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — цитирует Тарасову «Советский спорт».

16-летняя Петросян является победительницей финала Гран-при России 2023 года. Свою новую произвольную программу фигуристка исполняет под «Февраль» Леонида Левашкевича. Короткая программа поставлена под песни Майкла Джексона.

На контрольных прокатах сборной России Валиева в произвольной программе выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что фигуристка Майя Хромых не сможет принять участие на первом этапе Гран-при России по медицинским показаниям.