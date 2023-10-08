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Тарасова назвала Петросян главной конкуренткой Валиевой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что главной конкуренткой Камилы Валиевой будет Аделия Петросян.
Тарасова назвала Петросян главной конкуренткой Валиевой
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Валиева сейчас — лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У неё очень сложная, техничная, очень хорошая программа. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — цитирует Тарасову «Советский спорт».

16-летняя Петросян является победительницей финала Гран-при России 2023 года. Свою новую произвольную программу фигуристка исполняет под «Февраль» Леонида Левашкевича. Короткая программа поставлена под песни Майкла Джексона.

На контрольных прокатах сборной России Валиева в произвольной программе выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что фигуристка Майя Хромых не сможет принять участие на первом этапе Гран-при России по медицинским показаниям.

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