Чувственное катание Фроловой, борьба Алиева с Игнатовым и падение Бойковой: чем запомнился Мемориал Панина-Коломенкина

Дмитрий Алиев стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина, прошедшего в Санкт-Петербурге. Экс-чемпион Европы по фигурному катанию в упорной борьбе опередил Макара Игнатова, которому уступал 0,44 балла после короткой программы. В соревнованиях женщин не было равных Анне Фроловой, с солидным преимуществом опередившей ближайшую конкурентку в лице Марии Агаевой. Золото в танцах предсказуемо досталось Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский первенствовали в состязаниях спортивных пар, несмотря на то что допустили слишком много ошибок во время произвольного проката.

Российские фигуристы официально открыли соревновательный сезон Мемориалом Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В отличие от прошлого года турнир собрал довольно скромный состав участников. Хедлайнерами соревнований стали чемпионы Европы — 2020: Дмитрий Алиев в мужском одиночном катании, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в парном.

Последние, хотя и перебрались в столичную группу Этери Тутберидзе, остались в составе сборной Санкт-Петербурга и решили порадовать местную публику своими новыми программами, которые были поставлены ещё под руководством Тамары Москвиной. Тем более что соревнования проходили на стадионе, где оба начинали свои карьеры ещё в качестве одиночников.

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Неудивительно, что именно Бойкова и Козловский отпраздновали победу на турнире, — разница в классе с остальными участниками оказалась огромной, хотя фавориты и позволили себе ошибаться больше привычного. Так, в короткой программе, которую они исполняют под популярную в этом году La Bohеme, Дмитрий сделал степ-аут на параллельном тройном риттбергере, а в произвольной несколько раз дала сбой Александра. Сначала она споткнулась во время исполнения тройного тулупа, потом пошатнулась во время выброса тройной флип и упала со второго (тройной риттбергер). В итоге пара уступила своему лучшему результату прошлого сезона, показанному во время финала Гран-при, более 16 баллов. После проката спортсмены объяснили, что показать чистое катание помешали болезни, из-за которых оказалась смазанной подготовка к турниру.

«В итоге мы должны были делать сверхработу за короткий срок, чтобы привести себя хоть в какое-то рабочее состояние. В короткой у нас практически всё получилось, а в произвольной сказалась болезнь, потому что на тренировках Саша прекрасно выполняла свою работу, но наступил этот спад», — цитирует слова Козловского Sport24.

Второе место заняли Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, которые опередили Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.

В соревнованиях мужчин после короткой программы закрутилась лихая интрига: захватившего лидерство Макара Игнатова и занявшего вторую строчку Алиева разделили всего 0,44 балла. Свою роль тут сыграла и меньшая базовая стоимость программы Дмитрия, и недокрут, который он допустил при исполнении тройного акселя. С этим элементом у воспитанника Евгения Рукавицына не заладилось и в произвольной — на этот раз он вообще махнул вместо него «бабочку», хотя всё остальное исполнил без ошибок.

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Но Игнатов со своей программой тоже не справился на 100% — недокрутил четверной риттбергер, упал с квад-тулупа и тоже сделал «бабочку» на ритте во второй части программы. В итоге во второй день соревнований Макар оказался лишь четвёртым, а по сумме двух прокатов занял третье место после Алиева и Глеба Лутфуллина.

Воспитанник Алексея Мишина, в свою очередь, обошёлся без грубых ошибок, но грешил мелкими недочётами на дорожках и вращениях, что не замедлило сказаться на оценках за компоненты.

«Вообще, я отношусь к сезону как к Mortal Combat. Прохожу уровни в игре. Первая ступенька — Гран-при, потом второй этап и чемпионат России», — поделился спортсмен после выступления в пятницу.

Игнатов позитивно оценил свой прокат, несмотря на допущенные оплошности. Он отметил, что сложно было кататься последним.

«Это навык, который нужно нарабатывать, есть шанс перегореть. Рад, что собрался. Но некоторые элементы можно было сделать почище. Во второй половине на тулупе даже не понял, что произошло, соскочил с выезда и упал плашмя. Хороший рабочий прокат в начале сезона», — рассказал Игнат.

В свою очередь, Алиев опасался, что его физически не хватит на весь прокат. Также он прокомментировал набранные баллы за две программы: судьи оценили их на 289,99 балла. По словам спортсмена, на международном турнире он получил бы другие оценки, однако сейчас не склонен слишком рефлексировать на эту тему: «Идёт всё так, как должно идти».

Кроме того, он рассказал, что выступлением на музыку «Карузо» отдаёт дань памяти не только легендарному певцу, но и своему первому тренеру.

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«В произвольной программе у меня два смысла. Первый — в память Карузо. Я рад, что мы застали его музыку. И летом ушёл мой первый тренер из жизни. Когда в центре программы машу рукой — как будто провожаю его», — цитирует Алиева Sport24.

Среди танцевальных дуэтов особое внимание было приковано к дебютантам сезона — Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному. Спортсмены, образовавшие дуэт только весной, произвели приятное впечатление ещё во время контрольных прокатов сборной, а теперь впервые вышли рука об руку на соревновательный лёд и сразу выиграли. Как отметила партнёрша, при этом они испытали совершенно иные ощущения, нежели в «Мегаспорте» три недели назад. Программы их, правда, не обошлись без ошибок, но, по заверению тренера Дениса Самохина, это было объяснимо.

«Возможно, это будет звучать странно, но установка на сегодняшний день была найти свой предел в подаче и эмоциональной составляющей, что, возможно, и привело к некоторым ошибкам. Мы считаем, что это допустимо на данный момент. Развиваем свои возможности и будем радовать вас своим катанием», — заметил специалист.

В соревнованиях женщин не было звёздных участниц, а победу одержала Анна Фролова с феноменальным преимуществом почти в 14 баллов над Марией Агаевой. Подопечная Евгения Рукавицына исполнила обе программы достаточно чисто: судьи усмотрели лишь неясное ребро на тройном флипе в произвольной. При этом для бронзовой медалистки юношеской Олимпиады-2020 не пожалели оценок за компоненты, что, впрочем, вполне заслуженно. По выразительности катания и умению чувствовать музыку Анна вполне может сравниться и с Ксенией Синициной, и даже с Камилой Валиевой.

Фролова рассказала, что выступит уже на первом этапе Гран-при России в Уфе, и будет весьма интересно посмотреть на её соперничество с фигуристками из сборной — Анастасией Зининой, Аделией Петросян и Майей Хромых.