Гербольдт — о переносе дела Валиевой: хотелось бы увидеть свет в конце тоннеля
- РИА Новости
«Сложно сказать, на чью сторону играет перенос рассмотрения дела. Всем ясно, что вопрос открытый и никто не понимает, что с этим делать. Пока я не понимаю, когда же появится свет в конце тоннеля. Но надеемся на лучший исход», — цитирует Гербольдт РИА Новости.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.
Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Ранее Международный олимпийский комитет не изменил позицию по делу Валиевой.