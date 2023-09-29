Гербольдт — о переносе дела Валиевой: хотелось бы увидеть свет в конце тоннеля

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась об отложенном деле российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Сложно сказать, на чью сторону играет перенос рассмотрения дела. Всем ясно, что вопрос открытый и никто не понимает, что с этим делать. Пока я не понимаю, когда же появится свет в конце тоннеля. Но надеемся на лучший исход», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее Международный олимпийский комитет не изменил позицию по делу Валиевой.