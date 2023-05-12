Рукавицын сообщил, что фигуристка Фролова перейдёт в его группу

Тренер Евгений Рукавицын дал понять, что призёр юношеской Олимпиады по фигурному катанию Анна Фролова приняла решение уйти из группы Сергея Давыдова.

«Аня находилась у меня на испытательном сроке в течение двух недель. Так как начался трансферный месяц и открылось трансферное окно, я дал ей подтверждение о согласии, что беру её в свою группу», — цитирует Рукавицына ТАСС.

По его словам, в данный момент заявление о переходе в другую группу уже написано.

«Мы ждём соблюдения всех формальностей, связанных с получением документов», — добавил Рукавицын.

Флорова 19 апреля покинула группу Давыдова. В августе 2021 года спортсменка получила травму. Совсем недавно она вернулась к тренировочной деятельности.

17-летняя фигуристка является бронзовым призёром юношеских Игр-2020. В её коллекции также серебро и бронза этапов юношеской серии Гран-при.

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