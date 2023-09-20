«С лыжами я пока не расставался»: Крюков — о победе на ЧМ по гонкам с препятствиями и роли играющего тренера

Слабое звено лыжника в гонках с препятствиями — это хват. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, который с прошлого года занимает пост главного тренера сборной России по OCR, совмещая основную работу с активными выступлениями. Он объяснил, почему решился сменить вид спорта и закрыл свою академию лыжных гонок, а также рассказал, чего опасался перед поездкой на чемпионат мира в Бельгию.

В прошлые выходные, 15—17 сентября, в бельгийском Генке прошёл первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями. Российская команда завоевала на нём четыре медали, в том числе золото в смешанной командной гонке. Победителями турнира стали Алиса Петрова, Егор Белоусов и Никита Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера в спринте. Вот уже больше года бывший лыжник возглавляет национальную сборную, совмещая тренерскую работу с активными выступлениями на соревнованиях.

— Примите поздравления с титулом чемпиона мира. Думаю, не ошибусь, если скажу, что для многих такой поворот в вашей карьере стал неожиданностью. Расскажите, как оказались в этом виде спорта?

— Мой путь в гонки с препятствиями начался сразу по окончании карьеры. В 2019 году я завязал с лыжами, но ощущал потребность заниматься чем-то ещё. После профессионального спорта твоё тело — как машина с полным баком бензина, готовая ехать на дальние расстояния. Надо только найти куда. Я смотрел, прикидывал, где бы применить свои навыки, и меня привлёк этот относительно новый вид спорта. В том же году я начал выступать, и как-то сразу получилось вырваться на хороший уровень. А дальше только оттачивал и шлифовал умения, добивался какого-то роста. И вот удалось завоевать звание чемпиона мира в смешанной эстафете.

— Вы ведь не просто спортсмен, но и главный тренер национальной команды. Почему пошли на такое совмещение?

— Основная моя цель — мотивировать своих атлетов. Я им всегда говорю: «Ребята, нельзя проигрывать тренеру». Стараюсь показывать, что можно успеть и самому потренироваться, и для них провести занятия, и административные задачи выполнить. И при этом им не проиграть. То есть хочу на своём примере донести до них: не сдавайтесь, вы можете. Вот на чемпионате мира в личном виде стал пятым, а раз я могу так близко подобраться к пьедесталу, то и они могут. Определённые плоды это уже приносит: и на чемпионате Европы в этом году хорошо выступили, и сейчас на мировом первенстве тоже.

А второй момент, почему я стал играющим тренером, — это трассы. Хочу опробовать их на себе, чтобы понимать, в каком направлении развиваться: нужно ли менять тренировочные методики, придумывать какие-то новые упражнения...

— Не страшно было занимать пост главного не в своём виде?

— У меня всё-таки был опыт выступления на соревнованиях, и я понимал, что нужно в этих гонках, как нужно готовиться. Это такой же циклический вид спорта, как и лыжи, но с добавлением силовых компонентов. Дополнительным плюсом стало и время работы со сборной Китая. Спасибо руководству федерации за веру в меня. Теперь стараемся активно развивать этот новый вид, подтягивать, искать сильных спортсменов, молодёжь — то есть работаем на скамейку, которая со временем придёт на смену ветеранам.

— Пока работали с китайскими лыжниками, не забрасывали OCR-тренировки?

— Нет-нет. Пока мои спортсмены выполняли упражнения для лыжников, сам делал нужные мне комбинации. Чего лыжнику не хватает в этом виде, так это сильного хвата, его нужно специально тренировать. Этакое слабое звено. Всё остальное у нас есть: выносливость, большое сердце, быстрые ноги.

— Есть у вас любимые или, может, наоборот, нелюбимые элементы в гонках?

— Тут сложно сказать, так как препятствия от старта к старту меняются. Есть, конечно, и стабильные вещи, как, например, стена, а вот навесы на каждых соревнованиях свои. Но если у тебя есть сильный хват, то в целом неважно, что там приготовили организаторы. Ещё есть такой интересный момент: если полосу преодолеваешь слишком долго, то может быть выгодно срезаться и уйти на штрафной круг.

— Срезаться?

— На преодоление большинства препятствий даётся лишь одна попытка, и если её не использовать, у тебя срезают браслет, а перед финишем нужно преодолеть штрафной круг. Но там ты не просто бежишь, а с каким-то утяжелением. На чемпионате мира, например, был железный 50-литровый бочонок, который нужно было пронести порядка 150—200 м. Всё это элемент тактики: надо решить, что выгоднее по времени — взять круг или дожимать отрезок трассы. То есть спортсмен не может быть такой, грубо говоря, тупой машиной, которая бежит и ни о чём не думает. В процессе гонки нужно анализировать, следить за соперниками. Ну и тренер тоже даёт подсказки, доносит важную информацию.

— В нынешних условиях участие российских спортсменов в международных соревнованиях стало редкостью. Как вас приняли в Бельгии, не столкнулись ли с негативом в свой адрес?

— Отношение было очень хорошее, не могу припомнить ничего такого, что бы нас напрягало. Правда, как раз перед нашим отлётом вышло новое постановление в ЕС о запрете ввоза россиянами множества вещей. Говорили, будто будут отбирать чемоданы, телефоны, чуть ли не раздевать нас на границе. Честно говоря, было немножко волнительно, так как мы не понимали, как всё будет. Но все страхи были напрасными. Никто к нам не придирался, пограничники, когда брали в руки российские паспорта, в лице не менялись. Наоборот, шутили и смеялись. Атмосфера была очень дружественной.

На самом чемпионате ни разу за всё время не возникало никаких политических дискуссий, не было даже намёков на провокации. Спокойно общались со спортсменами из других стран на самые разные темы. Как в старые добрые времена.

— Насладились этой атмосферой?

— Конечно! На все 100%! Я думаю, многим нашим атлетам сейчас очень не хватает этого азарта от соревнования с сильнейшими. Жаль, что так получается.

— Чемпионат мира в Бельгии проводился при поддержке Международной федерации пятиборья, которая интегрирует в свой вид полосу препятствий вместо конкура. Как среди спортсменов относятся к этому объединению?

— Да, пятиборье по праву старшего приютило нашу стометровку. И поэтому ЧМ прошёл под девизом «Олимпийские мечты стали реальностью». Эта дистанция впервые будет опробована на Играх 2028 года, а потом, чем чёрт не шутит, может быть, какая-то из дисциплин гонок с препятствиями тоже получит свой шанс. Всё зависит от массовости и популяризации. Если это будет смотрибельно и интересно, то может стать олимпийским видом спорта.

Ну а пока надо заниматься развитием у себя в стране. В недалёком будущем в России появится своя эталонная трасса, та самая стометровка, и на ней мы сможем оттачивать мастерство. Кстати, не так много стран в мире обладают такими трассами, и те, где она есть, серьёзно опережают соперников. Один из таких примеров — филиппинцы, которые в Генке сейчас установили мировой рекорд. В Польше есть подобная трасса. Но мы тоже подтянемся.

— Чувствуется, как вас захватил новый вид спорта. По лыжам не скучаете?

— Нет, ведь я с ними пока не расставался: зимой всё так же активно катаюсь, участвую в соревнованиях. И своих OCR-атлетов заставляю вставать на лыжи, потому что с точки зрения развития выносливости это один из самых лучших видов спорта.

— У вас была своя школа лыжных гонок. Сейчас ею не занимаетесь?

— Со школой такая обидная история получилась... Она действительно была и неплохо развивалась, но потом я подписал с китайцами контракт на четыре года. И посчитал, что за такой солидный срок академия без моего присутствия не сможет развиваться так, как бы мне того хотелось, поэтому решил закрыть её. А после Олимпиады китайцы внезапно разорвали контракт. Увы, вернуть обратно ничего нельзя, можно только начать всё заново, но я пока не готов. Может быть, придёт вдохновение, тогда открою академию и буду опять помогать детишкам.

— Действительно обидно. А из сборной Китая больше с вами не связывались?

— Они обращались ко мне с новым предложением, но мы не договорились по финансовым условиям. Поработав там, я уже понимаю, на какие жертвы приходится идти. Но жизнь непредсказуема. Когда человек горит и живёт каким-то делом, он достигает там успехов. Сейчас я занимаюсь гонками с препятствиями, но не исключаю, что наступит день, когда я вернусь в лыжи. И смогу добиться успеха и там тоже.