Каминский высказался о возможном назначении Крюкова в штаб сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на слова олимпийского чемпиона 2010 года по лыжным гонкам Никиты Крюкова о возможном сотрудничестве.

«Никита Крюков бежит впереди паровоза. Он же и сказал, что это наши с ним разговоры», — цитирует Каминского ТАСС.

При этом специалист отметил, что ему бы хотелось иметь в своём штабе больше квалифицированных специалистов.

«Однозначно он дорабатывает сезон с подопечными из Китая, у него контракт до апреля или до мая», — добавил Каминский.

Последние два сезона Крюков являлся тренером спринтерской группы сборной Китая, а его контракт истёк в феврале. Ван Цян, которого он консультирует, на прошлой неделе принёс Китаю первую медаль на этапах Кубка мира.

Ранее Крюков допустил, что может начать работу в сборной России по биатлону.