«Картина прояснится через полгода»: как в современном пятиборье конкур пытаются заменить полосой препятствий

Международный союз современного пятиборья провёл первые тестовые соревнования новой дисциплины — полосы препятствий, которая должна заменить в программе верховую езду. Главный тренер сборной России Андрей Моисеев считает, что пока рано делать какие-то далекоидущие выводы и советует дождаться основополагающих решений. В то же время он считает, что преимущество при прохождении трассы получат атлеты среднего роста. В свою очередь, Александр Лесун уверен, что нововведение противоречит философии вида спорта и призвано лишь помочь остатьтся в олимпийской программе.

В современном пятиборье грядёт революция, против которой долгое время выступали многие спортсмены. 27—28 июня в Анкаре прошли первые тестовые соревнования по новой дисциплине, которая вскоре займёт место исключённого из программы конкура. Ею будет полоса препятствий.

Как отметил президент UIPM Клаус Шорманн, это не просто замена одной дисциплины другой. Нововведение превратит пятиборье в мультиспорт, который будет интересен телевидению и станет пользоваться популярностью у молодых болельщиков и рекламных партнёров по всему миру.

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В рамках пробного турнира на трассе были установлены девять элементов: верёвочные качели, А-образный каркас, балансиры, кольца, колёса, «колотушка», «над — под — через», препятствие и «стена цунами».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 19 стран мира. Атлеты были разделены на шесть категорий: в четырёх из них выступили пятиборцы, а ещё в двух — спортсмены, специализирующиеся на гонках с препятствиями.

Быстрее всех справился с дистанцией чемпион мира 2019 года в гонках с препятствиями француз Димитри Уль — 27,42 секунды. Среди пятиборцев лучшее время показал немец Тобиас Хирль — 34 секунды.

«Трасса получилась динамичной и сложной, она позволила проверить присущую пятиборцам разносторонность и навыки. Спортсмены получили истинное удовольствие от соревнований. Это был великолепный первый шаг к тому, чтобы в будущем наш спорт стал молодёжным, городским и легкодоступным», — прокомментировал соревнования Шорманн.

Тестовые турниры будут проводиться и дальше, а в конце года конгресс международной федерации определит, в каком формате современное пятиборье будет представлено в МОК для участия в Олимпийских играх 2028 года. Как известно, мировые чиновники задумались об исключении этого вида спорта из олимпийской программы после скандала, развернувшегося на Играх в Токио.

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© UIPM World Pentathlon / Augustas Didžgalvis

Тогда лошадь лидера состязаний Анники Шлой (Германия) перестала слушаться и отказалась преодолевать препятствия. На видео попал момент, как немка наказывает животное за неповиновение, а её тренер Ким Райзнер бьёт коня кулаком. Инцидент вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе, а также у защитников животных. Тренер была отстранена от соревнований, а Аннику обвинили в жестоком обращении с лошадьми.

После этого в UIPM решили исключить верховую езду из программы. По сообщению Inside the Games, более 650 атлетов из разных стран мира выступили против этой инициативы, но руководство международного союза не прислушалось к ним. Конкур был вычеркнут, а в числе возможных вариантов замены предлагались велоспорт, бокс и даже скалолазание, но в итоге остановились на полосе препятствий.

При этом, как пояснил главный тренер сборной России Андрей Моисеев, пока абсолютно непонятно, как будет выглядеть новая дисциплина в конце всех тестовых соревнований. Техническому комитету UIPM предстоит определить точный перечень элементов трассы, а также количество очков и размер штрафов. Кроме того, ещё не до конца понятно, будет ли новый вид включён в соревнования в качестве отдельной дисциплины или добавлен к «комбайну», который сейчас объединяет бег и стрельбу.

«Я думаю, примерно через полгода будет более-менее ясная картина, когда пройдёт несколько соревнований и станет понятно, сколько очков спортсмены будут зарабатывать на этой дисциплине. Это очень важный момент — какова будет ценность полосы препятствий. Сейчас мы, например, точно знаем, что фехтование — это ценный вид пятиборья, который приносит много очков. А будет ли полоса препятствий серьёзно влиять на расстановку сил или она будет второстепенным видом, который не даст большого отрыва, пока никто не знает», — пояснил Моисеев в интервью RT.

Специалист отметил, что в Анкаре многие спортсмены впервые познакомились с объектами, поэтому пока рано обсуждать что-то детально.

«На тестировании я не присутствовал, поэтому могу делать выводы только из нескольких доступных видео. Судя по ним, полоса достаточно простая, по крайней мере, ничего травмоопасного я в ней не увидел. Можно сказать, что преимущество на ней будут иметь спортсмены среднего роста — они быстрее, компактнее и физически крепче. А вот высокие ребята могут чувствовать себя на ней некомфортно», — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Он не стал оценивать сам факт замены конкура полосой препятствий, а лишь отметил, что нужно принять это как данность.

«Пока неясно, как это всё будет выглядеть, но абсолютно точно можно сказать, что у нас будет новая дисциплина, к которой нужно адаптироваться. По идее, на полосе препятствий сократится время прохождения дистанции (по сравнению с конкуром. — RT) и повысится зрелищность. Как получится на деле — увидим позже», — заключил Моисеев.

А вот олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун высказался достаточно категорично против нововведения. По его словам, оно противоречит философии современного пятиборья как спорта.

«Во-первых, у нас есть своя культура и огромные качественные традиции. Во-вторых, наш спорт и так очень сильно менялся за последние 30 лет, но при этом всё равно оставался в, так сказать, позволительном виде. Но то, что запускают сейчас, — это уже совершенно новый вид спорта, к тому же ограничивающий людей с точки зрения антропометрии. Кроме того, этот новый пятый вид, как мне кажется, будет очень травмоопасным для пятиборцев», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

По мнению Лесуна, такое обновление — лишь попытка «понравиться» Международному олимпийскому комитету, чтобы остаться в программе Олимпиады в 2028 году.

«Но МОК не дал конкретных указаний, как именно нужно изменить пятиборье, чтобы оно осталось. И это нововведение не даёт никаких гарантий вообще», — подчеркнул экс-чемпион мира.