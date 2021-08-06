Тренер сборной России по современному пятиборью подвёл итоги выступления Баташовой в Токио

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Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев оценил выступление Ульяны Баташовой на летних Олимпийских играх в Токио.
Тренер сборной России по современному пятиборью подвёл итоги выступления Баташовой в Токио
  • Reuters

«Мы надеялись, что Ульяна сможет удержать лидирующую позицию или хотя бы побороться за тройку призёров. Но физическое состояние ей не позволило этого сделать. На Олимпийские игры все приезжают хорошо готовыми, Ульяна в этом компоненте оказалась не во всеоружии. На протяжении этого сезона её преследовали травмы. С ними мы пытались всячески справляться. К Олимпиаде она набрала максимально возможные кондиции, которые позволило её здоровье», — приводит слова Моисеева РИА Новости.

Баташова заняла девятое место на олимпийских соревнованиях по современному пятиборью. Её соотечественница Гульназ Губайдуллина расположилась на 31-й позиции.

Ранее Баташова призналась, что не удовлетворена своим результатом в соревнованиях по пятиборью в Токио.

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