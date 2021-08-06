Тренер сборной России по современному пятиборью подвёл итоги выступления Баташовой в Токио

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев оценил выступление Ульяны Баташовой на летних Олимпийских играх в Токио.

«Мы надеялись, что Ульяна сможет удержать лидирующую позицию или хотя бы побороться за тройку призёров. Но физическое состояние ей не позволило этого сделать. На Олимпийские игры все приезжают хорошо готовыми, Ульяна в этом компоненте оказалась не во всеоружии. На протяжении этого сезона её преследовали травмы. С ними мы пытались всячески справляться. К Олимпиаде она набрала максимально возможные кондиции, которые позволило её здоровье», — приводит слова Моисеева РИА Новости.



Баташова заняла девятое место на олимпийских соревнованиях по современному пятиборью. Её соотечественница Гульназ Губайдуллина расположилась на 31-й позиции.

Ранее Баташова призналась, что не удовлетворена своим результатом в соревнованиях по пятиборью в Токио.