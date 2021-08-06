Тренер сборной России по современному пятиборью подвёл итоги выступления Баташовой в Токио
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«Мы надеялись, что Ульяна сможет удержать лидирующую позицию или хотя бы побороться за тройку призёров. Но физическое состояние ей не позволило этого сделать. На Олимпийские игры все приезжают хорошо готовыми, Ульяна в этом компоненте оказалась не во всеоружии. На протяжении этого сезона её преследовали травмы. С ними мы пытались всячески справляться. К Олимпиаде она набрала максимально возможные кондиции, которые позволило её здоровье», — приводит слова Моисеева РИА Новости.
Баташова заняла девятое место на олимпийских соревнованиях по современному пятиборью. Её соотечественница Гульназ Губайдуллина расположилась на 31-й позиции.
Ранее Баташова призналась, что не удовлетворена своим результатом в соревнованиях по пятиборью в Токио.