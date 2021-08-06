Пятиборка Баташова недовольна результатом на ОИ в Токио

Российская легкоатлетка Ульяна Баташова призналась, что не удовлетворена своим результатом в соревнованиях по пятиборью на летних Олимпийских играх в Токио.

«Хотелось быть в призах, но, в принципе, я сделала всё возможное. Цель была — завоевать медаль, и сейчас я чувствую неудовлетворённость — не взяла то, о чём мечтала, к чему готовилась, но я не скажу, что у меня разочарование», — приводит слова Баташовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Баташова заняла девятое место на олимпийских соревнованиях по современному пятиборью. Её соотечественница Гульназ Губайдуллина расположилась на 31-й позиции.