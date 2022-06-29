Лесун считает, что россиян не допустят до Игр-2024 в Париже

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун оценил шансы россиян выступить на летних Играх 2024 года в Париже.

«Есть понимание, что на Олимпиаду в Париж мы, скорее всего, не попадаем. Да, проводятся турниры в России и Белоруссии, организация хорошая — факт. Спортсмены смогут себя прокормить. Но есть спортсмены, которые выступают не за деньги, а хотят завоевать медали чемпионата мира и так далее. И какую мотивацию найдут они, я не знаю», — цитирует Лесуна «Матч ТВ».

По его словам, при этом уровень международных соревнований сейчас упал, потому что Россия, Белоруссия и Украина были одними из столпов пятиборья.

«А сейчас, по сути, не считая кого-то с Украины, никто не может там выступать», — заключил он.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее в сборной России подтвердили, что Лесун завершил карьеру до начала событий на Украине.