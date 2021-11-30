Лесун рассказал, почему он против замены конкура на сёрфинг, бокс или борьбу

Олимпийский чемпион Александр Лесун высказался об исключении из программы соревнований по современному пятиборью конкура.

«Я уважаю любой вид спорта, потому что каждый по-своему сложный. Но я не знаю, чем заменить лошадей. Слышал, называется даже сёрфинг. Но он явно не подходит. Англичане в Токио впервые в истории выиграли две золотые медали. В лидерах Германия и Россия. Этим странам предложить сёрфинг? Вы серьёзно? В конном спорте развиваются силовые качества, выносливость, координация. Ты должен вести себя и лошадь. Важно быстрое принятие решений плюс договорённость со Вселенной, с удачей. Бокс, борьба, сёрфинг — всё это несопоставимо», — заявил в интервью RT Лесун.

Ранее Лесун заявил, что выступает против исключения конкура из программы пятиборья.