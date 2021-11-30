Лесун рассказал, почему он против замены конкура на сёрфинг, бокс или борьбу

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Олимпийский чемпион Александр Лесун высказался об исключении из программы соревнований по современному пятиборью конкура.

«Я уважаю любой вид спорта, потому что каждый по-своему сложный. Но я не знаю, чем заменить лошадей. Слышал, называется даже сёрфинг. Но он явно не подходит. Англичане в Токио впервые в истории выиграли две золотые медали. В лидерах Германия и Россия. Этим странам предложить сёрфинг? Вы серьёзно? В конном спорте развиваются силовые качества, выносливость, координация. Ты должен вести себя и лошадь. Важно быстрое принятие решений плюс договорённость со Вселенной, с удачей. Бокс, борьба, сёрфинг — всё это несопоставимо», — заявил в интервью RT Лесун.

Ранее Лесун заявил, что выступает против исключения конкура из программы пятиборья.

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