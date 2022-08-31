Никита Крюков назначен главным тренером сборной России по гонкам с препятствиями

Главным тренером сборной России по гонкам с препятствиями назначен олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте заслуженный мастер спорта Никита Крюков.

Крюков неоднократно стартовал в Гонке героев, Bison Race и других соревнованиях.

«Я благодарен за оказанное доверие. Мы стоим на старте нового длинного пути. Перед нами стоят большие цели, которых мы будем добиваться. И я буду прикладывать все усилия, чтобы вывести на новый уровень молодой вид спорта — гонки с препятствиями», — заявил Крюков.

Со своей стороны, президент Федерации гонок с препятствиями Денис Анников отметил, что Крюков — единственный мужчина в истории советских и российских лыжных гонок, выигравший за карьеру более двух титулов чемпиона мира.

Анников добавил, что для спортсменов сборной открылись новые горизонты развития.