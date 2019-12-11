Экс-лыжник Крюков назвал унижением участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

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Олимпийский чемпион 2012 года в лыжных гонках Никита Крюков высказался по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Экс-лыжник Крюков назвал унижением участие в Олимпиаде под нейтральным флагом
  • Reuters

«Я ждал решения исполкома, но как это воспринимать? Если бы это было впервые — другое дело, а всё же началось с 2015 года. За четыре года ничего не изменилось, так что ничего удивительного», — цитирует Крюкова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил недоумение из-за того, что за четыре года в России так и не была налажена система допинг-контроля. 

«Я остаюсь при своей точке зрения: ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом — это унижение. Сейчас это всё уже, так сказать, расплывается», — добавил Крюков.

Помимо этого, его удивляет, что WADA наказывает Россию за пробы шестилетней давности, за которые уже было понесено наказание.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага.

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