«Как закончу, буду просто качать банки»: Фомичёв — о силовых тренировках, работе охранником и отношении к танцам сына

Действующий чемпион TOP DOG в полутяжёлом весе Олег Фомичёв уверен, что после окончания карьеры в кулачных боях сосредоточится на силовых тренировках. Об этом он рассказал в интервью RT. По его словам, он хочет быть достойным примером окружающим и сыну, а среди пауэрлифтеров его особенно впечатляет Денис Цыпленков. Также он рассказал, когда последний раз дрался за пределами ринга, почему не думал о переходе в смешанные единоборства и по какой причине не отдаёт сына в секцию бокса.

— В феврале вы взяли верх над Марселем Хановым и завоевали перстень TOP DOG в полутяжёлом весе. Что изменилось в вашей жизни с того момента?

— Главные изменения произошли в голове. Осознал, чего добился. Понял, что теперь многие захотят отобрать у меня звание. Следовательно, тренироваться нужно ещё усерднее. Конечно, после завоевания перстня и на улице стали узнавать гораздо чаще. Ведь я первый и пока единственный чемпион по кулачным боям из Волгограда. Всё это здорово, конечно, но и ответственность сильно выросла.

— Сложилось впечатление, что после победы над Ханом повышенный интерес к вам стали проявлять другие лиги. Например, после этого вы уже дважды успели подраться в RCC Hard и оба раза взяли верх…

— Да, за эти семь месяцев в жизни произошли серьёзные изменения. В семье очень гордятся мной. Что касается выступлений в Екатеринбурге, то тогда удалось не только одержать две победы, но и познакомиться с Петром Яном и его одноклубником Ильясом Хамзиным.

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— Чем запомнилось общение с Яном?

— Когда я проводил свой первый поединок на RCC Hard, он ещё ничего обо мне не знал. Подошёл к нему и попросил сфотографироваться. Он не отказал. А перед второй схваткой посетил его мастер-класс. Пётр узнал меня, мы хорошо пообщались. Спросил: «Опять на кулачку приехал?» Очень хороший парень. Рад возможности познакомиться с ним.

Также во время выступления на турнире меня поддерживал Евгений Тищенко — олимпийский чемпион по боксу. С ним мы давно знакомы: проходили сборы вместе.

— Как и вы, Ян — выходец из бокса, впоследствии прославившийся в другом виде единоборств. Не предлагал вам попробовать себя в MMA?

— Нет, не говорили об этом. Но я себя не вижу в смешанных единоборствах. Бороться не умею и не люблю. Предпочитаю биться на руках.

— В целом следите за турнирами MMA?

— Если Пётр дерётся, то стараюсь не пропускать. Как и другие значимые поединки. Но вообще смотрю крайне редко — как и бокс.

— Возможно, привлекают другие виды?

— Не сказал бы. Если происходит какое-то значимое событие, то могу включить трансляцию. Например, финал Лиги чемпионов по футболу. Но в моей жизни и так достаточно спорта, поэтому в свободное время предпочитаю отвлекаться и заниматься другими вещами.

— Например?

— Мне нравится качаться. Я мастер спорта по жиму лёжа. Уделяю много времени физической нагрузке. Но с приближением боя это отходит на второй план. Ведь если буду тягать много железа, буду есть больше, а перед взвешиванием это не лучший вариант.

— Какой рекордный вес жали?

— 200 кг.

— Наверняка вас, как и многих, вдохновило шоу «Самый сильный человек».

— Конечно, смотрел его. Лично меня всегда впечатлял Денис Цыпленков. У него нереальные руки, он ещё и армрестлер. Очень сильный мужик. Всегда восхищался им.

— Сами не думали попробовать себя в чём-то подобном?

— Пока нет. Но, когда завяжу с боями (рано или поздно это произойдёт), сосредоточусь на «физике». Хочу быть сильным, служить примером сыну, окружающим. Как закончу, буду просто качать банки.

— Наверняка в детстве вы следили за главной футбольной командой Волгограда — «Ротором».

— Да, в своё время команда гремела в России. Но лично я не посетил ни одного матча с её участием.

— Некоторые представители кулачных боёв — выходцы из фанатских группировок. Вы за «Ротор» не дрались в молодости?

— Нет. Если не считать выступления в ринге, то последний раз я дрался ещё в школе. Всегда был неконфликтным человеком, а в различного рода фанатские объединения меня никогда не тянуло. Когда шёл в кулачку, думал: «У меня же нет никакого опыта в этом. Вдруг не получится». Но годы занятий боксом всё же сыграли свою роль.

— Имей вы возможность встретиться и пообщаться с одним известным спортсменом, кого бы выбрали?

— Хотелось бы поговорить с Саулем Альваресом. Мне он импонирует, очень одарённый парень. С Дмитрием Биволом был бы не прочь пообщаться, с Фёдором Емельяненко, хотелось бы и более обстоятельно побеседовать с тем же Яном. Всё это люди с огромным как спортивным, так и жизненным опытом. Думаю, у них можно было бы многому научиться.

— Из-за внешности вас часто сравнивают с Емельяненко. Какое у вас отношение к нему?

— Максимально положительное — а как же иначе? Уверен, благодаря ему многие ребята занялись единоборствами. А некоторые и вовсе называют его величайшим бойцом MMA в истории. Это говорит о многом. Фёдор — великолепный пример для любого спортсмена.

— Кто сподвигнул вас пойти в бокс?

— Когда мы переехали в Волгоград, я занимался тхэквондо. А потом узнал, что неподалёку от дома на стадионе «Зенит» есть секция бокса. В одно время просто приходил к зданию и через стеклянную дверь смотрел, как занимаются другие ребята, — всё как в кино. Однажды меня заметил мой будущий наставник. Сказал: «Что ты стоишь? Заходи, тренируйся». С тех пор стал совмещать два вида, а впоследствии оставил тхэквондо.

Можно сказать, если бы не он, то я бы никогда не пришёл в бокс. Тем печальнее, что через три-четыре месяца тренер скончался. Но я решил не останавливаться на этом и пошёл дальше. Пошёл к другому специалисту — Кауркину Дмитрию Ивановичу. И с тех пор работаю с ним.

— Отец поддерживал вас в этом начинании?

— Конечно. Когда умер мой первый тренер, пришёл к нему и сказал: «Отец, хочу заниматься боксом. Отведи меня куда-нибудь». Тогда он отдал меня к Дмитрию Ивановичу. Как показывает история, с наставником мы точно не ошиблись.

— Как отец и тренер отнеслись к вашему желанию перейти в кулачку?

— Папа меня полностью поддерживает, ему всё нравится. Думаю, в первую очередь ему приятно, что я остаюсь в спорте, завоевал титул чемпиона. Он смотрит все битвы с моим участием. Тренер тоже мной гордится, конечно, но всё же предлагает мне оставить голые кулаки. Говорит: «Это травмоопасно, давай возвращаться в бокс».

— Как вы реагируете?

— Отвечаю: «Нет, Дмитрий Иванович. Пока всё получается, надо драться». Честно, лично мне кулачка нравится даже больше. Хотя без бокса в ней делать нечего. Это моё мнение.

— Вы сказали, что отец смотрел все схватки с вашим участием. Вживую?

— К сожалению, нет. Он постоянно в командировках. Бывает, уезжает на полгода-год. Поэтому посещать турниры не получается. Домой он возвращается на пару недель и использует это время, чтобы отдохнуть. Но трансляции не пропускает, болеет за меня.

— Следовательно, желание поприсутствовать на вашем выступлении у него есть?

— Конечно. Думаю, меня самого это бы ещё сильнее мотивировало. На его глазах захотелось бы биться ещё лучше.

— Как признавался другой чемпион TOP DOG, Наим Давудов, именно присутствие отца у клетки заставило его отказаться от продолжения дуэли с Сержем Мишелем и, по сути, признать поражение. На вас пребывание папы в углу могло повлиять так же?

— Насколько мне известно, отец Наима — тренер, как и у Сержа. А у меня нет. Поэтому он бы сидел на трибуне и поддерживал меня, а не стоял в углу. Всё же это разные вещи.

— Как вы относитесь к тому, когда сын занимается под руководством отца? Как в случае с Василием Ломаченко, Теофимо Лопесом.

— Я иногда думал об этом и приходил к выводу, что не смог бы тренироваться у отца — равно как и сам заниматься со своим сыном. Мне кажется, психологически ты подходишь к этому иначе. Ребёнок есть ребёнок.

— Вашему сыну уже шесть лет. В спорт ещё не отдавали?

— Он танцует брейк-данс и плавает — по три раза в неделю.

— Как показывают примеры Усика и Ломаченко, танцы — отличная база для бокса.

— Я за то, чтобы ребёнок посещал секции с удовольствием, не из-под палки. Моему сыну нравится танцевать, а я в этом его полностью поддерживаю. Если хочет, пусть делает это. Конечно, я мог бы отдать его в бокс. Но он получил бы по голове, пришёл и сказал: «Пап, зачем мне это?» А сейчас все рады.

— Сын пока не изъявлял желания заняться единоборствами?

— У него дома висит груша, временами бьёт по ней. Естественно, показываю, как правильно это делать. Но танцевать ему нравится больше. Уже дважды выступал на соревнованиях, сейчас снова готовится.

— С сыном смотрели свои поединки или считаете, что пока ему рановато видеть такое?

— Конечно, показывал ему битвы с моим участием. У него на телефоне обои TOP DOG, куча наклеек с логотипом лиги. Бывает, захожу домой, а он в стиле Данилы Регбиста объявляет меня: «Фомич!» В общем, отрывается как может.

— К 26 годам вы уже успели добиться больших высот в голых кулаках. Как долго вы себя ещё видите в этом виде?

— Неоднократно слышал, что век бойцов кулачки недолог. Ребята ломают руки, челюсти. Но мне нравится этот спорт, он приносит мне удовольствие. Хочу выступать до последнего. Есть совместные планы с руководством TOP DOG. Пока не буду говорить ничего конкретного. Но мы одна семья и все решения принимаем вместе. Да, желание совмещать с профессиональным боксом есть, но голые кулаки в приоритете.

— В сентябре вам предстоит сразиться с Исламом Жангоразовым. Что можете сказать о нём?

— До этого момента смотрел лишь один бой с его участием — с Виталием Кудуховым по правилам бокса. Изначально я должен был биться в той схватке, но не получилось, а на замену вышел Ислам. Поединки с его участием в кулачке не видел и не собираюсь изучать. Это принципиальный момент. Вы же знаете, он что-то болтает, а я не понимаю людей, которые много разговаривают не по делу. Возможно, это я просто так воспитан. Жду дня, когда сможем подраться. Посмотрим, как он заговорит в ринге.

— На днях Ислам назвал себя самым популярным бойцом полутяжёлого веса и сказал, что вас никто не знает.

— Слышал что-то подобное. Не понимаю, зачем и кому он это говорил, что хотел показать этими словами. Если у него такой стиль поведения, то пусть и дальше придерживается его. Главное, чтобы на личности не переходил. Что сказать, клоун — он и есть клоун.

— Не ощущаете себя в роли Хабиба Нурмагомедова перед дуэлью с Конором Макгрегором?

— Нет. Кстати, Конор мне всегда нравился. Понятно, он много говорил, иногда перебарщивал, но временами всё же подтверждал свои слова делом. Человек поднялся с низов и стал мультимиллионером. Это вызывает уважение.

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— Некоторые представители кулачных боёв вынуждены совмещать выступления в ринге и обычную работу. К вам это сейчас относится?

— Да, но меня всё устраивает. Я никогда не шиковал — всё было в меру. Сейчас еда дома есть, сынок одет и обут. На обычную, простую жизнь хватает. При этом сам я не сильно изменился. До сих пор могу сесть с ребятами на лавочке и погрызть семечки. Правда, уже в статусе чемпиона TOP DOG. (Смеётся.)

— Какую должность сейчас занимаете?

— Начальника службы безопасности. Мне это близко, ведь долгие годы я работал в охране. В принципе, не вижу ничего страшного в совмещении. Ничего просто в жизни не бывает.

— Как удаётся успевать и работать, и готовиться к турнирам?

— У меня график 5/2, но при этом тренируюсь по два раза в день. Начальство относится с пониманием.

— Какие цели вы ставите перед собой в будущем?

— Не считаю, что достиг чего-то невероятного. Каждый делает свою работу — кто-то чуть лучше, кто-то хуже. У меня получилось завоевать перстень. Конечно, хотелось бы стать чемпионом в двух весах, а дальше посмотрим. Наверняка в RCC Hard ещё будут интересные предложения.

Следующий бой Олег (Фомич) Фомичёв проведёт с Исламом (Джанго) Жангоразовым на 23-м номерном турнире промоушена TOP DOG, который состоится 22 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке Red Arena.