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Американский боец Стрикланд назвал США самой отвратительной страной в мире

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд назвал США самой отвратительной страной в мире.
Американский боец Стрикланд назвал США самой отвратительной страной в мире
  • Gettyimages.ru

«Я всегда думал, что США — величайшая страна в мире. Но когда приехал в Австралию, то увидел, что здесь нет толстых людей, все счастливы, никто не смотрит в телефон, никто не одевается странно. Съездите в Майами, съездите в другой город, иногда мне кажется, что это самая отвратительная страна в мире», — заявил Стрикланд во время пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале MMA Junkie.

10 сентября боец примет участие в главном поединке турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия) против новозеландца Исраэля Адесаньи.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства.

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