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Боксёр Ковалёв заявил, что потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов

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Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов.
Боксёр Ковалёв заявил, что потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Я потерял $10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег.

Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка», — написал Ковалёв в соцсетях.

Также он отметил, что теперь занимается финансовой грамотностью, чтобы больше не попадать в похожие истории.

В активе 40-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC.

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