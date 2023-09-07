Боксёр Ковалёв заявил, что потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов

Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов.

«Я потерял $10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег.

Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка», — написал Ковалёв в соцсетях.

Также он отметил, что теперь занимается финансовой грамотностью, чтобы больше не попадать в похожие истории.

В активе 40-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC.