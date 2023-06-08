Ковалёв может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC

В команде российского боксёра Сергея Ковалёва сообщили, что россиянин может провести титульный бой со шведом Баду Джеком.

«Есть вероятность, что Сергей получит бой против Баду Джека. Такая возможность есть», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.

В активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Россиянин в мае 2022 года победил болгарина Тервела Пулева решением судей в своём дебютном бою в первом тяжёлом весе. Ковалёв является экс-чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.

Ранее Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок.