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Ковалёв может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC

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В команде российского боксёра Сергея Ковалёва сообщили, что россиянин может провести титульный бой со шведом Баду Джеком.
Ковалёв может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Есть вероятность, что Сергей получит бой против Баду Джека. Такая возможность есть», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.

В активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Россиянин в мае 2022 года победил болгарина Тервела Пулева решением судей в своём дебютном бою в первом тяжёлом весе. Ковалёв является экс-чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.

Ранее Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок.

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