Ковалёв может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC
- Gettyimages.ru
- © Steve Marcus
«Есть вероятность, что Сергей получит бой против Баду Джека. Такая возможность есть», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.
В активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Россиянин в мае 2022 года победил болгарина Тервела Пулева решением судей в своём дебютном бою в первом тяжёлом весе. Ковалёв является экс-чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.
Ранее Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок.