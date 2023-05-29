Трёхкратный чемпион мира Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок

Трёхкратный чемпион мира Сергей Ковалёв заявил, что в скором времени можно ожидать новостей о его следующем поединке.

«Я пока не закончил ещё свою главную миссию в боксе, в котором с 11 лет и где до реализации поставленных целей осталось потрудиться ещё чуть-чуть. Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», — написал Ковалёв в соцсетях.

В активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Россиянин в мае 2022 года победил болгарина Тервела Пулева решением судей в своём дебютном бою в первом тяжёлом весе. Ковалёв является экс-чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о следующем сопернике бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.