Трёхкратный чемпион мира Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок
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«Я пока не закончил ещё свою главную миссию в боксе, в котором с 11 лет и где до реализации поставленных целей осталось потрудиться ещё чуть-чуть. Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», — написал Ковалёв в соцсетях.
В активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Россиянин в мае 2022 года победил болгарина Тервела Пулева решением судей в своём дебютном бою в первом тяжёлом весе. Ковалёв является экс-чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.
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