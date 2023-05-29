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Трёхкратный чемпион мира Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок

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Трёхкратный чемпион мира Сергей Ковалёв заявил, что в скором времени можно ожидать новостей о его следующем поединке.
Трёхкратный чемпион мира Ковалёв заявил, что спустя год проведёт новый поединок
  • Gettyimages.ru

«Я пока не закончил ещё свою главную миссию в боксе, в котором с 11 лет и где до реализации поставленных целей осталось потрудиться ещё чуть-чуть. Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», — написал Ковалёв в соцсетях. 

В активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Россиянин в мае 2022 года победил болгарина Тервела Пулева решением судей в своём дебютном бою в первом тяжёлом весе. Ковалёв является экс-чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о следующем сопернике бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

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