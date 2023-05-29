Хрюнов: бой Александра Емельяненко с Кокляевым — это готовая бомба

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о следующем сопернике бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Мечта нашего гендиректора — бой Емельяненко с Кокляевым. Не позднее конца года. С Кокляевым разговариваем. Он сейчас большим проектом занят, но я считаю, что это реально. Я думаю, что это готовая бомба», — цитируют Хрюнова VK «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.