Фомичёв победил Ханова и завоевал титул чемпиона Top Dog FC в полутяжёлом весе
Фомичёв одержал досрочную победу над Хановым. Поединок был остановлен врачами во втором раунде.
В со-главном бою Николай Терехов взял верх над Аянчи Байыр-Оолой. Схватка закончилась в конце третьего раунда остановкой врачей.
В третьем по важности бою Алексей Мельников победил Амина Газимагомедова.
Турнир TOP DOG 19 прошёл в Москве.
Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат поединка между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвесом Бренером в рамках UFC 284.