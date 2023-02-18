Фомичёв победил Ханова и завоевал титул чемпиона Top Dog FC в полутяжёлом весе

Олег Фомичёв победил Марселя Ханова и стал новым чемпионом Top Dog FC в полутяжёлом весе.

Фомичёв одержал досрочную победу над Хановым. Поединок был остановлен врачами во втором раунде.

В со-главном бою Николай Терехов взял верх над Аянчи Байыр-Оолой. Схватка закончилась в конце третьего раунда остановкой врачей.

В третьем по важности бою Алексей Мельников победил Амина Газимагомедова.

Турнир TOP DOG 19 прошёл в Москве.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат поединка между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвесом Бренером в рамках UFC 284.