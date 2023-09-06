Глава UFC Уайт высмеял Bellator, назвав возможную покупку лиги наихудшей сделкой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о покупке Bellator.

«Почему кто-то на этой Земле захочет купить Bellator? Мы говорим о бизнесе, о том, как делать правильные решения и вещи. Bellator стоит $500 млн? Потрясающе, это звучит как чёртов грабёж, срочно покупайте это! Это глупо», — сказал Уайт на пресс-конференции.

1 сентября стало известно, что Front Office Sports сообщил о желании Американской бойцовской организации (PFL) купить Bellator. Сумма сделки оценивается в $500 млн.

Ранее сообщалось, что поединок Хасана Магомедшарипова добавлен в кард турнира Bellator 299.