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Боец UFC Волков: я не бросаю никому вызовы, потому что не хочу кого-то разозлить

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Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему не бросает вызовы на поединок своим коллегам по октагону.

«Я теряюсь с вызовами, потому что не хочется никого злить. Как я много раз говорил, все ребята сильные — сейчас они разозлятся, потом будут меня сильно бить. Спасибо, не нужно. А если без шуток, то вызовы — работа матчмейкеров», — цитирует Волкова Sport24.

Россиянин занимает восьмое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Лидером является другой российский боец — Сергей Павлович. 

Волков в марте 2023 года нанёс поражение в первом раунде Александру Романову (нокаут) из Молдавии в поединке на турнире UFC Fight Night 221. На счету российского бойца 46 боёв, из которых 36 побед. 

Ранее Волков рассказал о решении жить и тренироваться в США.

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