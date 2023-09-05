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Российский боец UFC Волков объяснил, почему уехал в США

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Российский боец UFC Александр Волков рассказал о решении жить и тренироваться в США.
Российский боец UFC Волков объяснил, почему уехал в США
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я в Москве застоялся слишком долго. Мы тренировались там уже восемь-девять лет в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнёрами, получить опыт работы с другими людьми», — цитирует Волкова Sport24.

35-летний спортсмен отметил, что будет выступать еще около пяти лет, поэтому нужно выжимать максимум из своих возможностей.

Волков занимает восьмое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Лидером является другой российский боец — Сергей Павлович.

Ранее сообщалось, что Волков проведёт поединок с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC 293 в Сиднее.

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