Российский боец UFC Волков объяснил, почему уехал в США
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«Я в Москве застоялся слишком долго. Мы тренировались там уже восемь-девять лет в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнёрами, получить опыт работы с другими людьми», — цитирует Волкова Sport24.
35-летний спортсмен отметил, что будет выступать еще около пяти лет, поэтому нужно выжимать максимум из своих возможностей.
Волков занимает восьмое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Лидером является другой российский боец — Сергей Павлович.
Ранее сообщалось, что Волков проведёт поединок с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC 293 в Сиднее.