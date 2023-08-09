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Фомичёв проведёт поединок с Жангоразовым на турнире TOP DOG 23

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Олег Фомичёв сойдётся в поединке с Исламом Жангоразовым на турнире по кулачным боям TOP DOG 23.
Фомичёв проведёт поединок с Жангоразовым на турнире TOP DOG 23
  • © Top Dog

Бой состоится 22 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке RED ARENA. Фомичёв не знает поражений, на его счету шесть побед. У Жангоразова четыре победы и одно поражение.

В со-главном событии вечера определится статус обязательного претендента на перстень в супертяжёлом весе между бывшим чемпионом в полутяжёлом весе Марселем Хановым и Иваном Матвеевым.

Также поднимется в новую весовую категорию Кантемир Калажоков в бою с Наби Гаджиевым, а рекордсмен лиги по количеству проведённых поединков Алексей Мельников проведёт реванш с Мурадом Арцулаевым.

Ранее Иса Исаев (Тандовский) одержал победу над Николаем Чибисовым (Чибис) в главном поединке турнира по кулачным боям TOP DOG 22.

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