Визит Щербаковой в Китай, мотивация Туктамышевой и планы Медведевой с Энбертом: что обсуждают в мире фигурного катания

Анна Щербакова оправилась от болезни и нанесла визит в Китай по приглашению бывшей фигуристки Лю Чен. Олимпийская чемпионка провела мастер-класс для местных спортсменов и выступила с показательными программами. Елизавета Туктамышева призналась, что пока ищет мотивацию на грядущий сезон, а Андрей Мозалёв поделился необычной идеей своих будущих программ. Между тем Алёна Косторная и Георгий Куница уже подготовили костюмы для новых выступлений, а Александр Энберт заверил, что Евгения Медведева останется его партнёршей по ледовым шоу, несмотря на её романтические отношения с Дмитрием Чигирёвым. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Поездка Щербаковой в Китай

Оправившаяся после заболевания мононуклеозом Анна Щербакова уже успела выступить в шоу Татьяны Навки в Сочи, а теперь отправилась в Китай. Туда её пригласила бывшая фигуристка Лю Чен, которая организовала свою школу совместно с супругом, серебряным призёром Игр-1992 Денисом Петровым. Россиянка прилетела в Гуанчжоу, где в аэропорту её ждали сотни фанатов с плакатами.

А на ледовой площадке в Шэньчжэне, где олимпийская чемпионка проводила мастер-класс, подготовили огромный украшенный цветами стенд с её фотографией и подсвеченные гипсовые буквы с именем.

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Анна немало удивилась, когда на её вечернюю тренировку, которая начиналась в 23 часа по местному времени, собралась внушительная толпа зрителей. На следующий день фигуристка не только поделилась секретами мастерства с местными спортсменами, но и выступила с показательными номерами. В частности, она исполнила Ave Maria, и после проката фанаты завалили лёд мягкими игрушками.

«Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала... Но их я запомню на всю жизнь», — написала после этого Щербакова в своём Telegram-канале.

Кроме того, Анна дала интервью Лю Чен. Бывшая фигуристка спросила россиянку, планирует ли она выступать в новом сезоне, но Щербакова заявила, что ещё не определилась.

«Это самый трудный вопрос. У меня сейчас столько активностей: я участвую в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много представлений. Сложно всё совмещать, и у меня до сих пор нет чёткого ответа — да или нет. Мне всё ещё нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как всё будет», — заявила чемпионка Пекина.

Планы Энберта и Медведевой

Александр Энберт уверен, что Евгения Медведева останется его партнёршей в ледовых шоу. Весной вице-чемпионка Олимпиады-2018 призналась, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым, однако, по мнению Александра, это вряд ли приведёт к тому, что Евгения станет кататься в шоу со своим молодым человеком.

«Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнёрша. Я думаю, что о шоу он пока не думает. К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнёры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал в шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» — с Женей Медведевой», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Фигурист также подчеркнул, что ему нравится возможность покататься с разными партнёрами и создать с ними новые программы.

«Эмоциональный оттенок всегда получается разным. Посмотрим, что произойдёт дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе. На данный момент и у нас с Евгенией ещё есть чем удивить зрителей», — заметил Александр.

Ближайшая премьера, в которой примут участие фигуристы, — шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Фигуристы Александр Энберт и Евгения Медведева

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Костюмы Косторной и Куницы

Алёна Косторная и Георгий Куница после свадьбы предпочли медовому месяцу погружение в тренировочный процесс. Пара активно готовится к новому сезону, хотя пока не уверена, примет ли участие в сентябрьских контрольных прокатах. Но на выступления в соревнованиях Алёна и Георгий рассчитывают всерьёз и уже подготовили костюмы к своим программам. Их автором стала Алёна Куклычёва, которая создавала практически все платья для фигуристки в последние годы.

Также по теме Свадьба Косторной и Куницы, возмущение Загитовой и выброс в исполнении Трусовой: что обсуждают в мире фигурного катания Алёна Косторная и Георгий Куница сыграли в Москве свадьбу, на которой присутствовали в том числе Анна Щербакова и Дарья Усачёва. Алина...

«Если Алёна надела платье — оно ей понравилось. Это факт. В противном случае её не заставить. Она может сказать: «Я это не надену — это треш», но у нас с ней такого не было. Были рабочие моменты, когда надо что-то переделать, добавить, но в целом мы сработались, и, думаю, отказа теперь не случится», — поделилась подробностями совместного творчества дизайнер.

По её словам, мужской костюм она шила впервые. И даже поначалу предлагала Кунице обратиться в другую мастерскую, однако в конце концов сама выполнила эту работу.

«Сильно мужчину наряжать не вижу смысла, он должен оставаться мужчиной, но соответствие костюмов должно быть. Это не значит, что он должен быть одет во всё чёрное, можно использовать одну ткань, сделать простой низ, а верх — акцентным, с перекликающимися деталями. В этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса», — отметила Куклычёва в разговоре с «Чемпионатом».

Мысли Кондратюка об Играх-2026

Марк Кондратюк надеется, что российских фигуристов в скором времени допустят до международных соревнований, но готов к тому, что в грядущем сезоне этого не случится.

«Я жду и очень хочу, чтобы так было. Но я об этом не думаю. Когда будет решение, прочитаю его и либо обрадуюсь, либо скажу себе: «Ну ладно, значит, будем выступать на российских соревнованиях». Это зависит не от меня, и я никак не могу на эту ситуацию повлиять. Конечно, если будут международные соревнования, буду счастлив на них выступить. Пока их нет, буду кататься на российских, потому что у нас здесь тоже отличные турниры. Гран-при России, прыжковый чемпионат, турнир шоу-программ. С этим у нас всё хорошо», — цитирует подопечного Светланы Соколовской РИА Новости.

Марк также признался, что победа на Олимпиаде никогда не была его главной целью в карьере, однако по возможности он хотел бы вновь принять участие в Играх.

«Многих детей спрашивают: «Вы хотите стать олимпийским чемпионом?» И они отвечают: «Да». Помню, когда так спросили меня, я ответил «да», но только потому, что так все отвечали. На самом деле я не горел этой целью. Я получаю огромное удовольствие от катания, от выступлений, от шоу. Думаю, что фигурное катание — это моя жизнь, я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Сейчас, после всех этих моментов, есть изменения. Идти по этой дороге, наслаждаться ей, получать удовольствие от процесса. Но, конечно, если будет такая возможность — покататься ещё на Олимпиаде в Милане», — отметил фигурист.

Между тем Марк продолжает оттачивать своё мастерство. На днях он опубликовал в соцсети видеоролик, на котором исполняет четверные флип, тулуп, риттбергер, лутц, сальхов, а также тройной аксель.

«Четверной аксель давай. Сможешь», — написал в комментарии бывший фигурист Максим Ковтун.

Марк Кондратюк

РИА Новости

© Александр Вильф

Задумка Мозалёва

Андрей Мозалёв рассказал о своих программах на будущий сезон, которые будут довольно необычными. По словам спортсмена, они с тренером решили реализовать давнюю задумку — создать и показать одну сюжетную линию для двух программ. Фигурист отдельно подчеркнул, что эта идея зародилась у него несколько лет назад и никак не связана с либретто прошлогодних программ французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа. В своих прокатах Мозалёв будет раскрывать историю падшего ангела, а в короткой — делать акцент на его изгнании на Землю.

«Он в растерянности и смятении бредёт в сторону большого города, его чёрные крылья бессильно шелестят за спиной... Будучи уверенным в абсолютной человеческой греховности и порочности, он будет долго и мучительно искать свой путь на земле, свой способ сосуществования с нами», — пояснил задумку Андрей.

В произвольной программе будет показана трансформация чувств, сознания и телесной оболочки ангела. Он откроет для себя людей с иной стороны и будет тронут, как они умеют любить, дружить и сопереживать.

«И, желая испытывать такой же спектр чувств, он принимает сложное, но однозначное решение — хочет стать человеком. Для этого ему нужно освободиться из клетки, которой стало его бесплотное ангельское тело, уже чужое и инородное. И вот крылья решительно сброшены, и впервые за всю его бесконечную жизнь ему очень больно. Теперь он смертен, теряя сознание от боли, он слышит звуки приближающейся машины скорой помощи... Он знает и верит — его обязательно спасут. На этом заканчивается книга жизни ангела — на земле стало одним человеком больше, но это уже совсем другая история», — заключил Мозалёв.

Андрей Мозалёв

РИА Новости

© Максим Богодвид

Мотивация Туктамышевой

Елизавета Туктамышева планирует проводить свой 17-й сезон в фигурном катании. Принято считать, что воспитанница Алексея Мишина не испытывает проблем с мотивацией, а в многолетней карьере ею движет любовь к своему виду спорта. Однако недавно спортсменка призналась, что и у неё бывают сложности со стимулами.

«Пока её (мотивацию. — RT) ищу, она не в очень хорошем состоянии. Ищу её во всём — в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать — просто захотеть и найти её. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы», — заявила Императрица.

Кроме того, она поделилась мнением, кто из нынешнего поколения фигуристок сможет повторить её путь и провести много лет на соревновательном льду.

«Опять же, когда есть желание, всё можно. Хочу верить в Софью Акатьеву. Долгая карьера позволит ей оставить значимый след в фигурном катании», — предположила Туктамышева.

По словам 26-летней фигуристки, она прекрасно находит общий язык как со своими юными соперницами, так и с их мамами.

«Всегда найду, с кем и о чём можно поболтать. Что касается советов, скорее, чаще за ними не обращаются. У нас не совсем принято подходить к соперницам за советом. Но я всегда открыта, готова помочь, хотя даже не знаю, о чём меня могли бы попросить девчонки», — призналась Елизавета в интервью РИА Новости.