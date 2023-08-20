Фигуристка Медведева — о платье для нового номера: такое вас ждёт, конечно
- РИА Новости
«Ребята, забираю платье на новый номер. Такое вас ждёт, конечно… Очень красивое», — заявила фигуристка в соцсетях.
На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.
Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.
Ранее Медведева оценила игру «Динамо» после прихода чешского специалиста Марцела Лички.