Фигуристка Медведева считает, что «Динамо» стало играть лучше после прихода Лички

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила игру «Динамо» после прихода чешского специалиста Марцела Лички.

«Ребята классно начинают сезон. Понятно, что бывают взлёты и падения, но начало этого сезона намного лучше, чем финал того сезона. Сегодня ждём победы. Думаю, команда уже полностью адаптировалась к новому тренеру. Судя по результатам, в принципе, это заметно», — цитирует Медведеву РИА Новости.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезон‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» после назначения чешского специалиста в пяти матчах одержало две победы, потерпело два поражения и один матч сыграло вничью.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о словах Лички, что хавбека Арсена Захаряна можно считать футболистом «Реал Сосьедад».