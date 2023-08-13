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Фигуристка Медведева считает, что «Динамо» стало играть лучше после прихода Лички

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила игру «Динамо» после прихода чешского специалиста Марцела Лички.
Фигуристка Медведева считает, что «Динамо» стало играть лучше после прихода Лички
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Ребята классно начинают сезон. Понятно, что бывают взлёты и падения, но начало этого сезона намного лучше, чем финал того сезона. Сегодня ждём победы. Думаю, команда уже полностью адаптировалась к новому тренеру. Судя по результатам, в принципе, это заметно», — цитирует Медведеву РИА Новости.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезон‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» после назначения чешского специалиста в пяти матчах одержало две победы, потерпело два поражения и один матч сыграло вничью. 

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о словах Лички, что хавбека Арсена Захаряна можно считать футболистом «Реал Сосьедад».

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