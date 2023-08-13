Гафин: не могу пока подтвердить слова Лички, Захаряну ещё нужно пройти медосмотр

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о словах главного тренера Марцела Лички, что хавбека Арсена Захаряна можно считать футболистом «Реал Сосьедад».

«Не могу пока подтвердить слова Лички. Захаряну ещё нужно пройти медосмотр, финализировать все документы, а этого пока нет», — цитирует Гафина «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные.

Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему Захарян отсутствует в заявке на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».