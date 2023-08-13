Узнать больше

Гафин: не могу пока подтвердить слова Лички, Захаряну ещё нужно пройти медосмотр

Короткая ссылка
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о словах главного тренера Марцела Лички, что хавбека Арсена Захаряна можно считать футболистом «Реал Сосьедад».
Гафин: не могу пока подтвердить слова Лички, Захаряну ещё нужно пройти медосмотр
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не могу пока подтвердить слова Лички. Захаряну ещё нужно пройти медосмотр, финализировать все документы, а этого пока нет», — цитирует Гафина «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные.

Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему Захарян отсутствует в заявке на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить