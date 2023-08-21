Сестра Загитовой: Алина зазвездилась после Олимпиады
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«Наверное, был момент, когда она зазвездилась. После Олимпиады было. Приехала и такая: «Называй меня теперь на вы», — заявила Сабина в эфире программы «Шоу Воли».
Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.
Ранее Алина Загитова объяснила, каким видит идеал мужчины.