Загитова рассказала, каким должен быть её идеальный избранник

Российская фигуристка Алина Загитова объяснила, каким видит идеал мужчины.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки — это всё. На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего», — сказала Загитова в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.