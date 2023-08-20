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Загитова рассказала, каким должен быть её идеальный избранник

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Российская фигуристка Алина Загитова объяснила, каким видит идеал мужчины.
Загитова рассказала, каким должен быть её идеальный избранник
  • РИА Новости

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки — это всё. На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего», — сказала Загитова в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.

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