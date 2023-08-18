Борьба Коневой, триумф Кнороз и дубль Холмогорова: чем запомнился второй день финала «Королевы спорта»

В Екатеринбурге прошёл второй день финала легкоатлетической серии «Королева спорта». Екатерина Конева стала чемпионкой в тройном прыжке, но осталась недовольна результатом — 14,51 м. По её словам, выступить лучше помешали сильный встречный ветер и перенесённая накануне соревнований болезнь. Полина Кнороз первенствовала в секторе для прыжков с шестом, преодолев планку на высоте 4,73 м. Константин Холмогоров оформил золотой дубль турнира, добавив к победе на 1500 м первое место на 800-метровке. Кроме того, Полина Миллер выполнила олимпийский норматив на гладких 400 м, а Фёдор Иванов — на аналогичной дистанции с барьерами.

Второй день финала легкоатлетической серии «Королева спорта» в Екатеринбурге прошёл под знаком фаворитов, но тем не менее в целом ряде дисциплин развернулась интересная и захватывающая борьба.

Без сюрпризов обошлось в распределении медалей на дистанции 200 м. Среди мужчин свою победу на чемпионате России подтвердил Константин Крылов, а у девушек равных вновь не было Вере Филатовой.

Спортсменка заявила, что рада отстоять своё чемпионство, завоёванное в Челябинске, хотя и хотела бы показать более высокий результат.

«Был очень насыщенный сезон, лучший в моей спортивной карьере, но всё-таки все мы уже изрядно устали. Я даже больше эмоционально, нежели физически. Первый мой личный рекорд был на Кубке России, второй — на чемпионате, и я настолько устала, что даже не смогла нормально обрадоваться. Но зато поняла, что норматив на Олимпиаду мне по плечу. Надеялась даже, что получится показать его в Екатеринбурге, но всё-таки усталость сказалась», — поделилась бегунья после выступления.

Вторую победу на стадионе «Калининец» одержал Константин Холмогоров, который вслед за полуторкой завоевал золото и на 800-метровке. 27-летний спортсмен держался в середине группы большую часть дистанции, а на финишной прямой выбежал из-за спин лидировавших Сергея Дубровского и Яна Соломы и в стиле Юрия Борзаковского вырвал первое место. По словам спортсмена, забег дался ему тяжело из-за усталости после старта накануне.

«Слава богу, что удалось на финише выиграть золото в очень упорной борьбе. Всегда нужно бороться и терпеть до последнего, ведь на финише все более или менее равны, все уставшие», — отметил Константин, который и на чемпионате страны в Челябинске записал на свой счёт победы на обеих дистанциях.

Предприняла попытку сделать золотой дубль в Екатеринбурге и Ольга Вовк, которая накануне первенствовала на 5000 м. Ростовчанка на удачу даже вышла на старт забега на 1500 м в золотой короне — популярном среди болельщиков на этом турнире аксессуаре.

Возглавила забег Юлия Попова, за ней расположились Светлана Аплачкина, Александра Гуляева и Екатерина Ивонина. Именно последняя попыталась уйти в отрыв за полтора круга до финиша, но довольно быстро её обошла Вовк. Однако ни та ни другая не смогли угнаться за Аплачкиной, которая не стала дожидаться финишной прямой, а рванула вперёд со звуком колокольчика, возвестившем о последних 400 м дистанции. Этот манёвр принёс Светлане не только медаль высшей пробы, но и лучший результат сезона в России — 4 минуты 08,11 секунды. Серебро удержала Вовк, бронзу получила Ивонина.

Аплачкина призналась, что особенно рада триумфу после обидного поражения накануне на 5000 м. По словам бегуньи, на победу её настраивал шестилетний сын, который вместе с ней ездит почти на все соревнования.

«Я вчера очень сильно расстроилась, к вечеру только немножко остыла. С утра проснулась настроенная на борьбу. Сын тоже вчера слегка огорчился, а сегодня сказал: «Смотри у меня, чтобы выиграла!» Боевой настрой был у всех», — с улыбкой поделилась Светлана.

В секторе для тройного прыжка вновь, как и на чемпионате страны, первенствовала Екатерина Конева. Весомую заявку на победу она сделала в первой же попытке, улетев на 14,23 м, а во второй упрочила лидерство — 14,51. Данный результат и стал лучшим этим вечером. Второе место досталось Дарье Нидбайкиной, которая продемонстрировала хорошую серию прыжков в район 14-метровой отметки. У Виолетты Скворцовой на этот раз возникли серьёзные проблемы с попаданием на планку при разбеге. Белорусская спортсменка сделала всего две результативные попытки, лучшая из которых (13,96) позволила ей завоевать бронзовую награду.

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Конева, комментируя своё выступление, призналась, что незадолго до отъезда на соревнования переболела какой-то кишечной инфекцией, что в итоге сказалось на итогах турнира.

«Сегодня было тяжело, и я этого ожидала. После чемпионата России прошло всего десять дней, и я эмоционально просто ещё не восстановилась. На тренировках пыталась собрать себя, были хорошие результаты в тестах. Но сегодня всё не задалось. Ветер в лицо для меня — это борьба. К тому же я перед выездом сюда потеряла 1,5—2 кг из-за болезни, так что было очень тяжело сражаться с ветром», — поделилась Екатерина.

Без особого накала прошли соревнования шестовиков, что, впрочем, не помешало Полине Кнороз показать высокий результат. Накануне состязаний спортсменка ожидала дуэли с Ириной Жук, но она не состоялась, поскольку белоруска не справилась с высотой 4,53 м. Аналогичная участь постигла Аксану Гатауллину и Ирину Михайлову. Кнороз же покорила планку в первой попытке, что и принесло ей победу. Уже в статусе чемпионки Полина добавила к результату ещё 10 см, выполнив квалификационный норматив на Олимпиаду в Париже. Затем спортсменка попросила установить высоту 4,82 м, что на 7 см выше её личного рекорда, но взять её так и не смогла. Самой близкой к успеху была третья попытка, но, перелетев через перекладину, Полина всё же сбила её корпусом.

«Я в шоке, не понимаю, каким образом я сегодня столько прыгнула. Я думала, что и 4,82 возьму, даже успела на третьей попытке обрадоваться, но мне не хватило немножко скорости из-за усталости. Я сюда приехала, чтобы прыгать в своё удовольствие, и очень рада, как всё сложилось», — прокомментировала своё выступление Кнороз.

Захватывающая борьба развернулась в секторе для прыжков в длину. Сначала лидерство захватил Данил Чечела, с ходу улетевший на 7,85 м. Однако в третьей попытке его сместил на вторую позицию Юрий Ожгибесов, показавший 7,91 м, а экс-чемпион мира Александр Меньков тем временем поднялся на третью строчку (7,77), на 1 см опередив Артёма Чермошанского. Но удержаться в числе претендентов на медали опытному атлету не удалось: уже в следующем круге Чермошанский добавил к своему результату ещё 8 см и вытеснил Менькова на четвёртую строчку.

В таком порядке спортсмены и расположились в итоговом протоколе, хотя победитель ЧМ-2013 прыгнул ещё на 2 см дальше, показав в итоге свой лучший результат для этого лета. Чермошанский между тем в шестой попытке улетел, как показалось, за 8 м, но судьи зафиксировали микроскопический заступ и не стали делать замер. Таким образом, золото завоевал Ожгибесов, для которого эта победа стала пятой в текущем сезоне.

Лучшими на дистанции 400 м с барьерами ожидаемо стали лидеры сезона Эмилия Тангара и Фёдор Иванов. При этом они установили личные рекорды, а Иванов к тому же выполнил олимпийский норматив — 48,64 секунды.

Аналогичным достижением отметилась на гладкой 400-метровке Полина Миллер, её время на финише составило 50,86 секунды.

Стоит добавить, что результаты, позволяющие квалифицироваться на Игры-2024, отмечаются ВФЛА дополнительным денежным призом в размере 100 тыс. рублей. Всего в текущем сезоне с нормативами справились десять российских атлетов: помимо Кнороз, Иванова и Миллер, это также метатели молота Елизавета Царёва и Валерий Пронкин, прыгун в высоту Данил Лысенко, шестовики Тимур Моргунов и Александр Соловьёв, Екатерина Ивонина и Ольга Вовк в стипль-чезе и Екатерина Конева в тройном прыжке.