Легкоатлеты Миллер и Иванов выполнили олимпийские нормативы
- РИА Новости
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Миллер завоевала золотую медаль в беге на 400 м с результатом 50,86 секунды. Иванов стал победителем в беге на 400 м с барьерами (48,64).
Также олимпийские нормативы выполнили Елизавета Царёва, Валерий Пронкин (метание молота), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьёв, Полина Кнороз (прыжки с шестом), Екатерина Ивонина, Ольга Вовк (бег на 3000 м с препятствиями) и Екатерина Конева (тройной прыжок).
Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа.
Ранее сообщалось, что Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королевы российского спорта».