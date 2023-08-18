Легкоатлеты Миллер и Иванов выполнили олимпийские нормативы

Россияне Полина Миллер и Фёдор Иванов выполнили олимпийские нормативы в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.

Миллер завоевала золотую медаль в беге на 400 м с результатом 50,86 секунды. Иванов стал победителем в беге на 400 м с барьерами (48,64).

Также олимпийские нормативы выполнили Елизавета Царёва, Валерий Пронкин (метание молота), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьёв, Полина Кнороз (прыжки с шестом), Екатерина Ивонина, Ольга Вовк (бег на 3000 м с препятствиями) и Екатерина Конева (тройной прыжок).

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа.

Ранее сообщалось, что Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королевы российского спорта».