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Меньков: рассчитываю подготовиться к Играм БРИКС, показать достойный результат и подвести черту под карьерой

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Чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков рассказал о своих планах.
Меньков: рассчитываю подготовиться к Играм БРИКС, показать достойный результат и подвести черту под карьерой
  • РИА Новости

«В следующем году вроде бы у нас будут Игры БРИКС, уже хорошо. Если бы подобные соревнования появились в первый, во второй год нашего отстранения, то люди, может быть, не теряли бы надежды. А сейчас у многих её просто нет.

Я всё ждал допуск, чтобы приехать на какой-то крупный турнир, выдать хороший результат и попрощаться. Как бы показать тем людям, которые столько лет держали нас взаперти, что они неправильно поступили с моей жизнью. Это было бы красиво. Но пока такой возможности не представилось, и я продолжаю прыгать. Не столько для себя, сколько для молодого поколения. Чтобы они видели, что нельзя сдаваться. Кроме того, вся моя жизнь прошла в лёгкой атлетике, и сложно закончить просто так. Но следующий сезон, видимо, будет заключительным. Я очень рассчитываю хорошо подготовиться к Играм БРИКС, показать достойный результат и подвести черту под своей карьерой», — заявил он в интервью RT.

Ранее Меньков высказался о докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

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