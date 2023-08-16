Меньков — о докладе Макларена: моя фамилия там не фигурировала, но оказался козлом отпущения

Чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков высказался о докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

«Мне бояться было нечего. Конечно, непонятная история с докладом Макларена, на основании которого кого-то дисквалифицировали и лишали медалей. Но моя фамилия там нигде не фигурировала, а в остальном я в себе уверен на 100%: никогда и ни при каких условиях в таких делах замешан не был. Хотя в итоге всё равно оказался козлом отпущения — наказан за чужие ошибки», — сказал он в интервью RT.

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