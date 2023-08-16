Меньков вспомнил, как Филлипс поздравил его на ЧМ в Москве: «Вау, ты умеешь летать!»

Чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков рассказал, как его поздравил с победой на мировом первенстве Дуайт Филлипс.

«В Тэгу я был уже в финале, занял шестое место, а ещё через два года выиграл. В Берлине в 2009-м золото завоевал Дуайт Филлипс, и я на него тогда смотрел как на звезду, стеснялся подойти.

А в Москве он ко мне сам подошёл после финала и сказал: «Вау, ты умеешь летать!» Очень приятно было такие слова услышать от живой легенды твоего вида спорта. Он ведь выиграл четыре мировых титула и Олимпиаду. К тому же это был его последний чемпионат мира, и он как будто передал мне бразды правления. Но у нас вскоре начались проблемы, а ведь можно было выиграть очень много престижных стартов. Жаль, что мне так и не дали этой возможности», — сказал он в интервью RT.

Ранее Александр Меньков прокомментировал отстранение от World Athletics.