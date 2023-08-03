Чемпион мира и легенда «Ювентуса»: Буффон завершил карьеру в 45 лет

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру футболиста. Об этом 45-летний голкипер сообщил в социальных сетях, предварительно договорившись о расторжении контракта с «Пармой». С 1994 года итальянец провёл более 1 тыс. матчей, завоевал 29 трофеев и прославился как один из величайших вратарей в истории, став легендой как «Ювентуса», так и сборной Италии, с которой он выиграл чемпионат мира — 2006. А вот Лигу чемпионов Супермен так и не покорил, трижды уступив в финалах: в 2003, 2015 и 2017 годах.

Первые шаги в «Парме»

Символично, что путь легендарного вратаря в профессиональном футболе закончился именно там, где и начался почти три декады назад. В 1994-м на тот момент 16-летний Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «Пармой» и защищал её цвета на протяжении семи сезонов, после чего пополнил состав главной команды в своей карьере. А летом 2021-го вернулся в стан «крестоносцев» и спустя год чуть было не помог им вновь подняться в Серию А.

В сражении за путёвку пармезанцы уступили «Кальяри» в двухматчевом противостоянии, а сам ветеран отыграл лишь 45 из 180 минут. В первом тайме гостевой встречи он получил травму берцовой кости и уже в перерыве попросил замену, а на ответную не попал в заявку, появившись на поле лишь после финального свистка. Вместе с партнёрами по коллективу он поблагодарил болельщиков за поддержку и не смог сдержать слёз. И как стало понятно позднее, плакать он мог не только из-за упущенной возможности пробиться в высший дивизион.

Что касается начала карьеры в «Парме», то поначалу всё складывалось непросто. Юный спортсмен не выдерживал конкуренцию с более опытными коллегами и дебютировал за жёлто-синих лишь в ноябре 1995-го, когда поочерёдно травмировались Алессандро Ниста и Лука Буччи. 17-летний Буффон вышел в старте на матч с лидером первенства «Миланом», но не сплоховал и не только отметился несколькими сейвами, но и сохранил свои ворота в неприкосновенности (0:0). В том сезоне он отыграл ещё семь полных встреч и дважды менял основного вратаря по ходу игры, но отстоять насухо сумел лишь однажды. В июне Джанлуиджи вышел в перерыве и помог партнёрам удержать победный счёт в противостоянии с «Наполи».

Как оказалось впоследствии, именно тогда Буффон сделал серьёзную заявку на роль первого номера. Уже в следующем сезоне он вытеснил из основы того же Буччи и сразу помог «Парме» завоевать серебряные медали чемпионата Италии, пропустив вперёд лишь «Ювентус». Вплоть до своего отъезда с «Эннио Тардини» он не позволял команде опускаться ниже пятого места в таблице Серии А, а в 1999-м помог провести самый успешный год в истории.

Тогда пармезанцы выиграли сразу три трофея — Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. На пути к финалу они прошли «Фенербахче», «Вислу», «Рейнджерс», «Бордо» и «Атлетико», а в решающем матче разгромили «Марсель» с Робером Пиресом и Лораном Бланом в «Лужниках» — 3:0.

Спустя два года Буффон покинул «Парму» в статусе самого дорогого вратаря мира. Искавший замену ушедшему в «Фулхэм» Эдвину ван дер Сару «Ювентус» не поскупился и выложил за него на тот момент рекордные €52,88 млн. И вряд ли разочаровался в этом вложении средств.

Верность «Ювентусу»

В течение первых трёх сезонов после перехода Буффон помог новому коллективу дважды выиграть чемпионат и один раз — Суперкубок. А в общей сложности провёл в Турине 17 лет, на протяжении которых оставался не только первым номером и лидером «старой синьоры», но и одним из лучших голкиперов планеты. За этот период он помог ей завоевать суммарно 22 трофея, а ведь их могло быть и больше, если бы не разгоревшийся в 2006 году коррупционный скандал — Кальчополи.

Тогда босса «Ювентуса» Лучано Моджи уличили в сговоре с функционерами других клубов с целью назначения на встречи «нужных» судей. В итоге были наказаны сразу пять коллективов, но больше всех досталось именно бьянконери. Доминировавшая тогда на Апеннинах команда была лишена двух скудетто и права выступать в еврокубках в будущем сезоне и сослана в Серию Б, хотя изначально ей грозил перевод в третий дивизион.

Опускаться с ней на дно захотели далеко не все. Тем летом Турин покинули многие звёзды, включая Златана Ибрагимовича, Эмерсона, Джанлуку Дзамбротту, Патрика Виейра, Фабио Каннаваро, Лилиана Тюрама и Адриана Муту. Но были и те, кто остался верен «Ювентусу». Среди них был и Буффон, который летом получил предложение от «Милана». И как потом признавался вратарь, если бы команду не сослали в Серию Б, трансфер наверняка бы состоялся. По его словам, тогда он искал новых вызовов, но в итоге таковым стал не переезд в столицу моды, а возвращение «Юве» былого величия.

Сезон-2006/07 «старая синьора» начала с девятью штрафными очками, что не помешало ей занять первое место во Второй лиге и с ходу вернуться в элиту. Буффон и компания выиграли 28 из 42 матчей, а разница мячей составила 83:30. Да, сразу восстановить свою гегемонию в Италии не удалось. За четыре года туринцы не взяли ни одного трофея и довольствовались серебряными и бронзовыми медалями Серии А, а два сезона подряд и вовсе занимали седьмую строчку. Но, как оказалось, всё это было лишь прелюдией к очередному периоду доминирования.

Под руководством Антонио Конте они вновь вернули себе звание сильнейшей команды страны в 2012-м и впоследствии удерживали его на протяжении восьми лет, попутно перешагнув отметку 30 скудетто, чего ранее не удавалось никому. Да, два последних выиграли уже без отправившегося в «Пари Сен-Жермен» Буффона, но это было сделано скорее по инерции. И с того момента повторить этот успех ни разу не удавалось, что лишь подтверждает значимость Джанлуиджи. Вместе с ним Турин вскоре покинул и чемпионский дух, витавший в городе более полутора декад.

Неприступная Лига чемпионов

За время пребывания в «Ювентусе» Буффон обрёл статус суперзвезды мирового спорта и заработал несметное количество индивидуальных наград. ФИФА и УЕФА признавали его лучшим вратарём планеты и Европы соответственно, FIFPro неоднократно включала в символическую сборную, а Международная федерация футбольной истории и статистики последовательно назвала сначала сильнейшим голкипером десятилетия (2001—2011), а затем и XXI века. Но нет сомнений, что сам Джиджи с радостью променял бы пару из этих наград на победу в Лиге чемпионов.

За свою карьеру Буффон трижды находился в шаге от «ушастого» кубка. Впервые это произошло в 2003 году. Тогда «Ювентус» чудом преодолел барьер второго группового этапа ЛЧ, лишь по дополнительным показателям опередив «Базель» и «Депортиво», но в плей-офф поочерёдно расправился с двумя испанскими грандами — «Барселоной» и «Реалом». Финал с «Миланом» же вошёл в историю как один из самых скучных. На двоих соперники нанесли лишь девять ударов по воротам и четыре — в створ, а триумфатор решался в серии пенальти. Итальянец справился с ударами Кларенса Зеедорфа и Кахи Каладзе, но всё равно проиграл дуэль Диде. Хотя винить тут скорее стоит Давида Трезеге, Марсело Салайету и Пабло Монтеро, безобразно реализовавших свои попытки.

Следующего шанса побороться за трофей пришлось ждать ни много ни мало 12 лет. Обновлённый «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри вновь не без труда пробился в топ-16, но там воспользовался удачным жребием и вплоть до полуфинала не пересёкся ни с одним грандом. В последних же двух стадиях его вновь ждали лидеры испанского футбола. И если защищавший звание чемпиона «Реал» удалось пройти, то совладать с ведомой трио Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар «Барселоной» оказалось не под силу. Каталонцы уверенно взяли верх со счётом 3:1.

А уже два года спустя «Ювентус» вновь был бит в финале. И на этот раз уже «Реалом», продолжавшим поход за рекордной серией из трёх побед подряд в Лиге чемпионов. В том сезоне Буффон был великолепен и даже входил в число главных претендентов на «Золотой мяч», однако был сосредоточен исключительно на завоевании Кубка. Но его вновь ждало горькое разочарование. В первом тайме команды обменялись голами, но во втором мадридцы буквально смяли подуставших соперников и вновь оставили Джанлуиджи ни с чем — 4:1.

В течение следующих лет Буффон не терял надежду всё же добавить в коллекцию вожделенный трофей, но все попытки оказались тщетными. В 2018-м на пути встал тот же «Реал», вырвавший победу за счёт точного удара Криштиану Роналду с пенальти на 98-й минуте. Первую встречу туринцы проиграли с разгромным счётом 0:3, но во втором сами забили три безответных мяча и в овертайме вполне могли дожать мадридцев. Однако в дело вмешался судья Майкл Оливер. Он не только указал на точку в компенсированное время, но и удалил вратаря «Ювентуса», слишком рьяно выражавшего своё недовольство. И удостоился гневной тирады в исполнении Джанлуиджи. Именно тогда он бросил знаменитую фразу о «мусорном баке вместо сердца» у англичанина.

Последний же шанс голкипер упустил через год — уже после перехода в «Пари Сен-Жермен». В первом же раунде плей-офф тот проиграл «Манчестер Юнайтед» за счёт гола на чужом поле, а одним из виновников поражения стал сам легендарный итальянец. В первом тайме ответной встречи тот прямо перед собой отбил мяч после дальнего удара Маркуса Рашфорда и помог Ромелу Лукаку до минимума сократить отставание. А уже во втором пропустил решающий — и снова не обошлось без пенальти.

До настоящего момента Буффон остаётся единственным голкипером в истории, проигравшим все три финала Лиги чемпионов. И хотя многим в память врезалось именно это, забывать о его колоссальных достижениях в этом турнире нельзя. Так, итальянец по-прежнему занимает третье место по числу проведённых (124) и сухих (53) матчей, уступая по этому показателю лишь Мануэлю Нойеру и Икеру Касильясу.

Триумф на чемпионате мира в 2006-м

И пусть главный европейский клубный турнир Буффону так и не покорился, зато в его коллекции навсегда останется кубок мира, чем не могут похвастаться многие звёздные коллеги. В том числе, самый титулованный футболист современности Дани Алвес, лично признававшийся Джанлуиджи, что променял бы три победы в ЛЧ на один успех на мундиале.

Безусловно, первенство планеты в Германии стало апогеем карьеры Буффона в национальной команде. Там он завоевал главный трофей в карьере и пять раз отстоял на ноль (рекорд на тот момент). Но началась она в далёком октябре 1997 года — и ни где-нибудь, а на заснеженном стадионе «Динамо» в Москве. На стыковой матч со сборной России Джанлуиджи ехал запасным, но был вынужден появиться на поле уже на 32-й минуте, после того как Андрей Канчельскис нанёс травму опытному Джанлуке Пальюке. И хотя в пропущенном голе его вины абсолютно не было (1:1), в ответной он уже не вышел.

В итоге, основным вратарём сборной Буффон стал в 1999-м, а на первый крупный турнир поехал лишь три года спустя. Выступить на Евро-2000 помешал перелом руки. И первый блин получился комом. На азиатском мундиале итальянцы стали жертвами домашнего судейства и были биты Южной Кореей в 1/8 финала, а доигрывать матч были вынуждены вдесятером. Две жёлтые карточки получил Франческо Тотти.

Провальным получился и чемпионат Европы в Португалии, где Италия не смогла выйти из слабого квартета с Данией, Швецией и Болгарией. Поэтому и не входила в число главных фаворитом следующего первенства планеты, хоть и смогла преодолеть барьер групповой стадии. Уверенность в болельщиков не внушила и вымученная победа над Австралией в 1/8 финала, которую возглавлял бывший наставник Южной Кореи Гус Хиддинк. Да и с Украиной всё было не так радужно. Да, подопечные Марчело Липпи выиграли крупно (3:0), но нанесли меньше ударов по воротам, а в створ также попали семь раз.

Поэтому мало кто ставил на Италию в преддверии встречи с хозяевами турнира — немцами, в предыдущем раунде взявшими верх над аргентинцами в серии пенальти. Однако «скуадра адзурра» вновь вышла триумфатором, забив два гола в дополнительное время. И вышла в финал, сюжет которого знает почти каждый уважающий себя футбольный фанат. И хотя запомнился он прежде всего удалением Зинедина Зидана за удар головой в грудь Марко Матерацци, одним из главных действующих лиц был и Буффон. Будто по заказу выступавший в золотой форме Джиджи сначала отразил мощнейший удар Зизу головой, а в серии пенальти загипнотизировал своего одноклубника Давида Трезеге.

Да, впоследствии Буффону так и не удалось не то что повторить результат немецкого мундиаля, но даже приблизиться к нему. На ЧМ-2010 он отыграл лишь 45 минут из-за грыжи межпозвоночного диска, а четыре года спустя не помог Италии выйти из группы. На Евро всё было гораздо радужнее. На трёх турнирах «скуадра адзурра» стабильно добиралась, как минимум, до четвертьфинала, а в 2012-м даже сумела оспорить кубок в решающем матче. Но вряд ли Джанлуиджи любит его вспоминать. Подопечные Чезаре Пранделии пропустили четыре безответных мяча от испанцев и остались с серебром.

В итоге, последним крупным турниром национальных команд в карьере Буффона стал Евро-2016. Да, многомиллионная армия отечественных болельщиков ожидала увидеть легенду и на мундиале в России, но Италия сенсационно провалила отбор и не квалифицировалась на соревнования, а сам Джиджи объявил о завершении карьеры в сборной. Вследствие чего фанаты так и не смогли в полной мере насладиться его выступлениями. Не считая игры 1997 года, воочию понаблюдать за ним те могли лишь в 2012-м. Тогда «скуадра адзурра» проиграла коллективу Дика Адвоката в товарищеской встрече (0:3), а голкипер провёл в воротах первый тайм и по традиции оставил ворота в неприкосновенности, но получил травму. Поэтому свои голы Александр Кержаков и Роман Широков забивали уже Моргану Де Санктису.

Наследие

Так или иначе, в историю Джанлуиджи Буффон войдёт как один из величайших голкиперов и человек, не представлявший себя вне футбола даже на пятом десятке лет. Свою карьеру тот завершил лишь в 45, чем не могут похвастаться многие легендарные коллеги по амплуа и благодаря этому стал одним из лидеров по числу проведённых матчей. По этому показателю он занимает восьмое место (1175), уступая, в частности, Криштиану Роналду, Рожерио Сени и единоличному рекордсмену Питеру Шилтону.

Что касается «Ювентуса» и сборной Италии, то в ближайшее время кому-либо будет сложно сместить его с Олимпа. По числу проведённых матчей за «старую синьору» он уступает лишь Алессандро дель Пьеро, зато уверенно лидирует по многом другим показателям, в том числе продолжительности «сухой» серии», общему числу проведённых на ноль встреч и выходов на поле в Лиге чемпионов. По играм за национальную команду он же и вовсе занимает чистую первую строчку (176) и заметно превосходит ближайшего преследователя — Фабио Каннаваро (136).

И хотя некоторые достижения ему так и не покорились, Буффон навсегда останется одним из величайших голкиперов, когда-либо выходивших на футбольное поле. А помнить его будут не только за фантастически сейвы и многочисленные награды, но и за невероятную верность клубу, даже когда тот находится в крайне сложном положении. Чего не хватает многим действующим игрокам. Быть может, оставь он «Ювентус» немного раньше, его мечта о Лиге чемпионов всё же осуществилась бы. Но он выбрал другой путь и всё равно стал легендой.