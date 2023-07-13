В погоне за Шлемом: Корнеева и Дёмин вышли в полуфинал юниорского Уимблдона

Алина Корнеева и Ярослав Дёмин пробились в полуфинал юниорского Уимблдона. Победительница предыдущих двух турниров Большого шлема в сезоне-2023 взяла верх над японкой Эной Коике в двух сетах, а триумфатор «Ролан Гаррос» в парном разряде выбил из розыгрыша Томаша Беркету после двух тай-брейков.

16-летняя россиянка Алина Корнеева успешно движется к третьему за год трофею на юниорских турнирах Большого шлема. Вслед за Открытым чемпионатом Австралии и «Ролан Гаррос» она пробилась в полуфинал Уимблдона.

На этот раз никто из соотечественниц не смог составить ей компанию в борьбе за титул, что связано не только со спортивной составляющей, но и с политической. Как сообщал незадолго до старта турнира президент ФТР Шамиль Тарпищев, у российских юниоров возникли сложности с получением виз в Великобританию. Разрешить ситуацию не помогло даже обращение в международные ассоциации — ITF, ATP и WTA.

Кроме того, не был одобрен нейтральный статус для спортсменов, получающих спонсорскую поддержку из России, что в случае с юниорами довольно критично, ведь далеко не все родители могут позволить себе оплачивать поездки детей на соревнования по миру.

Если в Париже, где организаторы не выдвигали никаких дополнительных требований к россиянам, в основной сетке турнира были пять девушек и два юноши из РФ, то в Лондон смогли отправиться всего трое представителей отечественного тенниса. Помимо Корнеевой, это победитель «Ролан Гаррос» в паре Ярослав Дёмин, а также Анастасия Гречкина.

Последняя пробилась в основную сетку через квалификацию, но завершила выступление в первом же круге после встречи с Франческой Пейс.

Поэтому все надежды российских фанатов связаны с Корнеевой, которая получила на турнире первый номер посева. Как признавалась Алина в интервью после триумфа на «Ролан Гаррос», ей хочется собрать все четыре юниорских Шлема в этом сезоне, прежде чем переходить во взрослый тур, и пока девушка следует намеченному плану.

При этом нельзя сказать, что до четвертьфинала россиянка добралась слишком легко. Да, ей не доставили больших проблем соперницы по первому и третьему кругам, а вот во встрече второго раунда с Вендулой Вальдманновой россиянке пришлось серьёзно попотеть. Она проиграла первую партию, но во второй и в третьей смогла склонить чашу весов в свою пользу. Теннисистки провели на корте два часа 23 минуты, тогда как на два других своих матча на Уимблдоне Корнеева суммарно затратила меньше двух часов.

Непростым выдался для россиянки и четвертьфинал с Эной Коике. Алина позволила сопернице сделать брейк уже в четвёртом гейме, а при счёте 4:1 в пользу японки матч был прерван из-за дождя. Пауза пошла на пользу Корнеевой. Игра её соперницы, напротив, несколько разладилась на подаче — она допустила три двойных в одном гейме, правда, россиянка брейк-пойнтом воспользоваться не сумела. Однако она реализовала уже следующий шанс, а затем выиграла ещё три гейма подряд и взяла сет — 7:5.

Во второй партии завязалась более упорная борьба. Россиянка старалась играть агрессивно и чаще переходить в атаку, что выразилось в превосходстве по активно выигранным мячам (17 против 7). Обратной стороной такой тактики стало большее количество невынужденных ошибок (14 против 9). В итоге теннисистки по два раза обменялись брейками и вынуждены были выявлять сильнейшую на тай-брейке, где свою роль сыграл опыт россиянки. Она не дрогнула, проиграв одну из своих подач, а уверенно отыгралась и довела матч до победы.

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За выход в финал Корнеева сразится с чешкой Николой Бартунковой.

Также пробился в полуфинал Уимблдона и Дёмин. Если на грунте в Париже Ярославу не удалось пройти дальше второго круга в одиночном разряде, то на траве он довольно уверенно движется по сетке. На старте россиянин без особых проблем расправился с японцем Хаято Мацуокой в двух сетах. Аналогичная участь постигла британца Фредди Блейдса, которому Ярослав даже навесил баранку во второй партии. Первые серьёзные проблемы у пятого сеяного возникли в третьем круге, где он встречался с Антуаном Гибодо. Француз, опережающий оппонента в рейтинге ATP более чем на 500 позиций, сумел взять у Дёмина сет, однако решающую партию Ярослав выиграл с разгромным счётом 6:1.

Интересно, что соперник Дёмина по четвертьфиналу, Томаш Беркета, на предыдущей стадии оставил не у дел вторую ракетку турнира мексиканца Родриго Пачеко Мендеса, с которым россиянин праздновал победу в парном разряде юниорского «Ролан Гаррос» в этом году. И Ярослав поквитался за партнёра, разделавшись с поляком на двух тай-брейках. Если в первом сете теннисисты не сделали ни одного брейка, то во втором обменялись подачами, но всё равно пришли к дополнительному гейму.

Россиянин в игре продемонстрировал высокий процент первой подачи (70%), тогда как у Беркеты с этим элементом откровенно не ладилось: Томаш попадал первым мячом лишь один раз из двух, а кроме того, допустил шесть двойных ошибок при двух у Дёмина. Ярослав действовал стабильнее в розыгрышах, позволив себе лишь 26 невынужденных ошибок при 42 у оппонента.

Следующим соперником россиянина станет полуфиналист «Ролан Гаррос» этого года американец Дарвин Бланш.