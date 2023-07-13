Дёмин пробился в полуфинал юниорского Уимблдона
- AFP
17-летний теннисист из России обыграл поляка Томаша Беркету в четвертьфинальном матче со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).
Дёмин является победителем юниорского Открытого чемпионата Франции 2023 года в парном разряде и юниорского Кубка Дэвиса — 2021 в составе сборной России.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал понять, что ФТР не сможет повлиять на Мирру Андрееву, если спортсменка всё-таки примет решение поменять гражданство.