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Дёмин пробился в полуфинал юниорского Уимблдона

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Россиянин Ярослав Дёмин оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису среди юниоров.
Дёмин пробился в полуфинал юниорского Уимблдона
  • AFP

17-летний теннисист из России обыграл поляка Томаша Беркету в четвертьфинальном матче со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Дёмин является победителем юниорского Открытого чемпионата Франции 2023 года в парном разряде и юниорского Кубка Дэвиса — 2021 в составе сборной России.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал понять, что ФТР не сможет повлиять на Мирру Андрееву, если спортсменка всё-таки примет решение поменять гражданство.

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