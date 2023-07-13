Тарпищев: родителей Андреевой с утра до ночи обрабатывают, ФТР ничего сделать не может
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«Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на «Ролан Гаррос» не могу съездить, пообщаться», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Агент Андреевой опроверг информацию о желании россиянки получить гражданство Франции.
16-летняя россиянка живёт и тренируется во Франции. 10 июля теннисистка, которая проводила свой дебютный Уимблдон, уступила американке Мэдисон Киз в четвёртом круге.
Ранее сообщалось, что Андреева намерена получить гражданство Франции.