Последний герой: Медведев вытащил тяжелейший пятисетовый матч с Юбэнксом и впервые вышел в полуфинал Уимблдона

Даниил Медведев впервые в карьере пробился в полуфинал Уимблдонского турнира. Третья ракетка мира в упорном поединке одолел американца Кристофера Юбэнкса, уступая 1:2 по сетам. Как признался после матча единственный россиянин, продолжающий борьбу на травяном Шлеме, в какой-то момент встречи он полностью потерял нити игры, но сумел взять себя в руки. Теперь уроженец Москвы сразится за выход в решающий матч с Карлосом Алькарасом, который в трёх партиях расправился с Хольгером Руне.

Даниил Медведев и Кристофер Юбэнкс подарили любителям тенниса один из самых захватывающих поединков в рамках текущего розыгрыша Уимблдона. Экс первая ракетка мира неожиданно столкнулся с ожесточённым сопротивлением американца, которого он совсем недавно на «Мастерсе» в Майами без особых проблем обыграл в двух сетах.

Несмотря на солидный для тенниса возраст (27 лет), Юбэнкс в этом году впервые оказался в основной сетке британского турнира Большого шлема. До этого американцу ни разу не удавалось пройти сквозь горнило квалификации, а тут он пробился в четвертьфинал, оставив не у дел ряд серьёзных соперников. Так, во втором круге Кристофер огорчил хозяина корта, 13-ю ракетку мира Кэмерона Норри, а в четвёртом раунде одолел Стефаноса Циципаса, занимающего пятую строчку рейтинга ATP. Как заметил Андрей Ольховский в преддверии четвертьфинала, американец демонстрирует в Лондоне лучший теннис в жизни, однако не должен доставить Медведеву особых проблем, так как класс игроков несопоставим.

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Поначалу россиянин полностью оправдывал этот прогноз. На старте матча он уверенно подавал и практически не ошибался. Дебютант же заметно нервничал, что выражалось в приличном количестве невынужденных ошибок. За первый сет их у него накопилось 11 против одной у Даниила. Обращало на себя внимание и то, что уроженец Москвы значительно прибавил в исполнении укороченных ударов, которые стали у него получаться мягче и за счёт этого эффективнее. Удавались ему и обводящие удары, а в пятом гейме Даниил исполнил невероятно красивую свечу, перекинув двухметрового противника так, что тот не сумел дотянуться до мяча и лишь проводил его глазами.

В итоге для победы в сете чемпиону US Open 2021 года хватило одного брейка в третьем гейме.

Ничто не предвещало беды для третьей ракетки мира и во второй партии. Он под ноль взял свою первую подачу, но затем его игра стала рассыпаться. В четвёртом гейме Медведев позволил сопернику заработать тройной брейк-пойнт. Два из них Даниил отыграл, но затем американец всё-таки вырвал очко и гейм на приёме.

После этого фаворит заметно занервничал и стал вымещать своё раздражение на зрителях, которые достаточно очевидно болели за американца. Так, в одном из розыгрышей Даниил в отчаянном броске дотянулся до мяча после косого удара оппонента и завоевал очко, после чего приложил ладонь к уху, демонстрируя трибунам, что не слышит заслуженных аплодисментов.

Юбэнкс же на эти психологические уловки, казалось, совсем не реагировал. Он продолжил мощно подавать, а также зарабатывать очки практически безупречной игрой с лёта. Стоит отметить, что Кристофер реализовал десять из 15 выходов вперёд за партию, тогда как Даниил ходил к сетке лишь однажды и безуспешно.

Медведев абсолютно ничего не мог противопоставить оппоненту и отдал сет с разгромным счётом 1:6.

Почти ничего не изменилось и в следующей партии. Юбэнкс сделал брейк в первом же гейме, а его оппонент не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Даже на собственной подаче он выглядел неуверенно, уповая лишь на эйсы, потому что в перестрелках ударами взять верх над американцем ему удавалось с огромным трудом. Не справлялся Даниил и с нервами: в середине сета он получил предупреждение за то, что отшвырнул мяч и попал в оператора, а затем поспорил с арбитром на этот счёт.

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Кристофер же демонстрировал невероятное хладнокровие. Раз за разом он разыгрывал одну и ту же простейшую комбинацию, которая на удивление приносила ему очки: подача и выход к сетке.

43-я ракетка мира Юбэнкс вышел подавать на сет при счёте 5:4. У Даниила была призрачная возможность зацепиться за гейм на приёме (он повёл 30:15), но Юбэнкс не дрогнул и уверенно выиграл три очка подряд.

К четвёртому сету экс первая ракетка мира наконец взял себя в руки и начал выправлять ситуацию. Он выиграл под ноль «свой» гейм, а затем навязал серьёзную борьбу на подаче соперника. У россиянина было два брейк-пойнта, но оба Кристофер отыграл подачами навылет. Тем не менее стало понятно, что игра перестаёт идти в одни ворота. До конца партии ни один, ни другой теннисист не заработали больше ни одного шанса взять чужую подачу, и сет закономерно перетёк в тай-брейк, где уже во всей красе предстал Медведев.

При счёте 3:3 на подаче Юбэнкса он взял инициативу в свои руки и атаковал с бэкхенда, а затем выиграл два очка на своей подаче, завоевав тем самым три сетбола. Один из них был отыгран эйсом, а на втором американец привычно пошёл вперёд после выбивающей подачи, однако при игре с лёта ошибся и отправил мяч в сетку.

Проигрыш сета выбил Кристофера из колеи, и он без боя отдал первый же гейм на своей подаче, сделав четыре ошибки подряд, в том числе двойную. Третья ракетка мира Медведев был окрылён успехом и быстро повёл со счётом 4:0, что практически перечёркивало шансы соперника вернуться в игру. Россиянин позволил ему взять всего один гейм и сполна поквитался за обидный второй сет — 6:1.

По окончании игры Даниил с улыбкой признался, что после первой партии вовсе не хотел доводить дело до пятой, но, уступая 1:2, полностью переменил своё мнение.

«Был момент, когда я почти полностью упустил игру. Он играл хорошо, а я начал тонуть: делал столько ошибок, подавал недостаточно хорошо. В третьем сете я начал шаг за шагом что-то выстраивать и хотя бы не проиграл 1:6 ещё раз. Это помогло мне справиться в четвёртом. У меня было больше шансов на его подаче, но я не смог сделать брейк. А с тай-брейка я играл потрясающе. Я очень доволен», — сказал россиянин в ходе экспресс-интервью на корте.

Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Карлос Алькарас, который в трёх сетах обыграл Хольгера Руне.