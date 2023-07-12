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Тарпищев заявил, что Медведев должен выйти в полуфинал Уимблдона

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Даниила Медведева на Открытом чемпионате Великобритании.
Тарпищев заявил, что Медведев должен выйти в полуфинал Уимблдона
  • AP
  • © Kin Cheung

«По логике он должен «укатывать» соперника. Вопрос в том, что на турнире он не играет с лёту и от этого прогнозируем. А так по физике хорошо смотрится и быстро восстанавливается», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев в матче четвёртого круга встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором — 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.

В следующем раунде теннисист сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).

Ранее Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой.

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