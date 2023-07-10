Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой
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«Я всегда хочу выигрывать турниры Большого шлема. Уимблдон не был таким успешным для меня. Но сейчас это уже лучший результат в моей карьере здесь. Я не хочу останавливаться. Я играю отлично. С нетерпением жду следующих матчей и хочу обязательно победить», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.
Медведев в матче четвёртого круга встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.
В следующем раунде Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).
Ранее Медведев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.