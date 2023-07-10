Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой

Россиянин Даниил Медведев сообщил, что намерен одержать победу на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года.

«Я всегда хочу выигрывать турниры Большого шлема. Уимблдон не был таким успешным для меня. Но сейчас это уже лучший результат в моей карьере здесь. Я не хочу останавливаться. Я играю отлично. С нетерпением жду следующих матчей и хочу обязательно победить», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Медведев в матче четвёртого круга встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.

В следующем раунде Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).

Ранее Медведев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.





