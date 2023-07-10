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Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой

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Россиянин Даниил Медведев сообщил, что намерен одержать победу на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года.
Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Я всегда хочу выигрывать турниры Большого шлема. Уимблдон не был таким успешным для меня. Но сейчас это уже лучший результат в моей карьере здесь. Я не хочу останавливаться. Я играю отлично. С нетерпением жду следующих матчей и хочу обязательно победить», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Медведев в матче четвёртого круга встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.

В следующем раунде Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).

Ранее Медведев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.



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