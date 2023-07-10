Медведев — о выходе в четвертьфинал Уимблдона: очень доволен, с нетерпением жду следующего матча
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- © Kirsty Wigglesworth
«Первый в карьере четвертьфинал Уимблдона? Я не был здесь особо успешен, но конкретно на этом корте я никогда не проигрывал. Я очень доволен, с нетерпением жду следующего матча, надеюсь выложиться на 100%», — сказал Медведев в интервью после матча.
Медведев встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.
В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона на отказе Хаддад-Майи.