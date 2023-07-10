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Медведев — о выходе в четвертьфинал Уимблдона: очень доволен, с нетерпением жду следующего матча

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.
Медведев — о выходе в четвертьфинал Уимблдона: очень доволен, с нетерпением жду следующего матча
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Первый в карьере четвертьфинал Уимблдона? Я не был здесь особо успешен, но конкретно на этом корте я никогда не проигрывал. Я очень доволен, с нетерпением жду следующего матча, надеюсь выложиться на 100%», — сказал Медведев в интервью после матча.

Медведев встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона на отказе Хаддад-Майи.

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