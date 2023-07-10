Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона на отказе Хаддад-Майи

Действующая победительница Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.

Рыбакина встречалась с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Казахстанская теннисистка уверенно вела в первом сете со счётом 4:1, когда бразильянка получила повреждение и приняла решение сняться с турнира.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с победительницей встречи Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия).

Ранее 16-летняя Андреева потерпела поражение от Мэдисон Киз в четвёртом круге Уимблдона.