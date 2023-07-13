«Каждый игрок должен выполнять обязанности»: Вендел до сих пор не вернулся в «Зенит» из Бразилии

Полузащитник Вендел всё ещё не вернулся из Рио-де-Жанейро в расположение «Зенита», который уже в субботу начнёт сезон матчем за Суперкубок России с ЦСКА. Бразилец должен был прилететь в среду, однако, по информации местных журналистов, остался на родине из-за смерти дедушки. В Санкт-Петербурге недовольны поведением футболиста. Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев выразил мнение, что имеющий действующий контракт игрок должен находиться в клубе, а главный тренер Сергей Семак призвал спортсмена ответственно подходить к своим обязанностям.

Бразильцы «Зенита» Малком, Клаудиньо и Вендел в ходе прошлого сезона зарекомендовали себя в РПЛ. Поэтому интерес к ним со стороны команд из-за рубежа совсем неудивителен. Так, лучшего бомбардира чемпионата России даже сватали в Саудовскую Аравию. Якобы шейхи готовы предложить за него €50 млн.

Однако Клаудиньо и Малком вовремя приехали в расположение «Зенита» и полноценно готовятся к новому сезону, который для петербуржцев стартует уже в субботу, 15 июля, матчем за Суперкубок России с ЦСКА. А вот поведение Вендела вызывает вопросы. Футболист до сих пор остаётся в Бразилии. При этом для отсрочки своего возвращения он находит всё новые причины.

В конце июня, во время попытки вооружённого мятежа, агент полузащитника выступил с заявлением, что его подопечный останется на родине, пока обстановка в России не стабилизируется. Решение спортсмена выглядело вполне логичным, поэтому в «Зените» к нему отнеслись с пониманием. Но, как оказалось, дело было вовсе не в политической ситуации — игрок просто хочет сменить команду. Причём, по словам комментатора Романа Нагучева, спортсмен открыто говорил об этом в раздевалке в концовке сезона.

Руководство сине-бело-голубых долгое время опровергало эту информацию, называя фейком. Однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак не стал ничего скрывать. По его словам, бразильцу разрешили искать новую команду.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он наш игрок. Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», — сказал Семак.

В то же время отмечалось, что футболист вернётся в расположение команды в начале июля и начнёт подготовку к сезону. Ведь контрактные обязательства бразильца в связи с его желанием уйти никуда не делись: его соглашение действует до лета 2027 года. Однако в итоге, пока «Зенит» выступал в товарищеском Кубке PARI Премьер вместе с клубами «Нефтчи», «Црвена звезда» и «Фенербахче», Вендел продолжал отдыхать на родине. Причём вовсе не скрывал это, выложив в социальных сетях фотографии с концерта Resenha do Mumu и с самим исполнителем.

А за пару дней до матча за Суперкубок у Вендела появилась новая причина задержаться дома. Как утверждает журналист Фабио Алейшо, полузащитник должен был вылететь в Россию в среду, 12 июля, но не сделал это якобы из-за смерти дедушки. В итоге футболист до сих пор находится в Рио-де-Жанейро.

При этом другой инсайдер, Жулио Мигел Нето, заявил, что в клубе оказывают на полузащитника сильное давление и вынуждают приехать. Эта формулировка возмутила генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

«Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее», — объяснил функционер «Матч ТВ».

Конечно, скорее всего, футболист вёл себя несколько инфантильно по отношению к требованиям «Зенита», поскольку рассчитывал, что его агенты быстро найдут ему новую команду и в Россию возвращаться вообще не придётся. Тем более что ему разрешили искать клуб. Однако он не учёл, что с этим могут возникнуть сложности.

Бразильца предлагали «Роме», но Жозе Моуринью он не понадобился. «Фламенго» отпугнула цена игрока: сине-бело-голубые хотят выручить за футболиста €15 млн. А самым реальным вариантом пока выглядит «Фенербахче»: турецкий клуб готов рассмотреть аренду с правом выкупа.

Усложняют переговоры и требования самого Вендела. В новой команде он хочет получать не меньше, чем в Санкт-Петербурге. А по информации СМИ, доход бразильца составляет €2,5 млн за сезон плюс бонусы. На таких условиях в Европе мало кто захочет приобретать полузащитника.

Всё идёт к сценарию, уже названному журналистами на одной из пресс-конференций с участием Сергея Семака. Вендел, не найдя клуб, в итоге будет вынужден вернуться в «Зенит», но без предсезонки окажется не в форме. Однако, по словам главного тренера, пока рано что-либо обсуждать.

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это всё в зоне ответственности руководства клуба. Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

При этом ранее тренер отмечал, что никаких поблажек бразильцу никто делать не собирается.

«У нас будут выходить на поле те, кто готов играть. Выступают всегда те, кто в лучшем состоянии. Каждый игрок — сам творец своей жизни и своего будущего», — подчеркнул специалист.

В то же время защитник «Зенита» Даниил Круговой уверен, что новички из Бразилии способны заменить Вендела на поле.

«Конечно, это большая потеря. Он достойный игрок, много делает для команды. Но у нас приезжают другие футболисты. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться. Тем более все молодые», — приводит слова Кругового Sport24.

В итоге Вендел своим поведением может сделать хуже в первую очередь себе: если он в ближайшее время не одумается, то по объективным причинам окажется на скамейке «Зенита» и в хороший европейский клуб уже не уедет. Правда, и петербуржцам игрок с такой зарплатой в числе запасных вряд ли нужен. Поэтому остаётся надеяться, что чемпионы России всё же смогут выгодно для себя пристроить бразильца, пока он не превратился в обузу.