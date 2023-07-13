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Медведев заявил, что Вендел обязан находиться в расположении «Зенита»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с возвращением бразильского полузащитника Вендела в расположение санкт-петербургского клуба.
Медведев заявил, что Вендел обязан находиться в расположении «Зенита»
  • РИА Новости

«Футболист под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее», — заявил гендиректор петербургского клуба «Матч ТВ».

Как сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в своём Telegram-канале, Вендел должен был вылететь в Россию 12 июля, но задержался в Бразилии из‑за смерти дедушки.

В прошедшем сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев заявил, что Вендел возвращается в расположение команды.

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