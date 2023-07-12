Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил о скором прибытии Вендела в клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что полузащитник Вендел возвращается в расположение команды.

«Вендел в дороге в Санкт-Петербург», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил футболисту искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить от его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Алексей Игонин призвал «Зенит» продать Вендела.