Игонин призвал «Зенит» продать Вендела

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что питерскому клубу нужно продать бразильского полузащитника Вендела.

«Вендела надо продавать. Больше с ним делать нечего. Ему итак уже недавно новый контракт предлагали, поэтому новый ему предлагать уж точно не надо. Если футболист не хочет играть, то смысла его удерживать нет», — цитирует Игонина «Спорт День за Днём».

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил игроку искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен расставаться с Венделом.