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Bobsoccer: «Зенит» не намерен расставаться с Венделом

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Полузащитник «Зенита» Вендел, скорее всего, не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Bobsoccer: «Зенит» не намерен расставаться с Венделом
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bobsoccer, «Зенит» не намерен расставаться ни с одним из своих легионеров, в том числе с Венделом.

По информации источника, уход футболиста возможен только при хорошем предложении.

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил игроку искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Галатасарае» отреагировали на информацию о договорённости с Венделом.

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